C'è una storia di sudore e passione dietro questa Porsche Cayenne Turbo

Giovanni Niccoli è un italo-americano che vive negli USA. E che ha un sogno. Il suo sogno si chiama The Mint 400, la più vecchia e prestigiosa gara fuoristrada d'America, che ogni anno, a marzo, raduna circa 500 team per una durissima corsa di 400 miglia (oltre 640 km) sulle colline attorno a Las Vegas. Per partecipare e lanciare la sua Niccoli Motorsports, davanti a un pubblico che sfiora i 900.000 spettatori, tra presenti e telespettatori, Giovanni ha costruito una sorta di Monster Truck sulla base di una Porsche Cayenne Turbo del 2005: nel video qui sotto tratto da Instagram potete vedere il risultato.

OTTIMA BASE DI PARTENZA La scelta della Porsche Cayenne non è casuale: si tratta di un SUV sorprendentemente capace in fuoristrada, tanto che molti, con poche modifiche, riescono a fargli superare i percorsi più gravosi (qui un video sul famigerato tracciato dello Hell's Gate). E di recente ha anche prezzi piuttosto abbordabili: negli USA possono bastare meno di 10.000 dollari. Naturalmente per trasformare la Cayenne Turbo prima serie in un mezzo da gara Giovanni ha passato innumerevoli notti in officina, sostenuto dal fuoco sacro della passione. E se da fuori spiccano le gomme maggiorate, i passaruota allargati, le luci aggiuntive e la colorazione giallo senape, le modifiche meccaniche funzionali alla performance sono ben più profonde.

The Minted Cayenne, il frontale

VEDI ANCHE

MECCANICA RINFORZATA Sotto la carrozzeria, troviamo sospensioni totalmente riviste, con robusti bracci scatolati realizzati tagliando e saldando insieme - in maniera artigianale - lamierati di elevato spessore. Le sospensioni a lunga escursione sfruttano gruppi molla-ammortizzatore separati. A bordo troviamo un rolbar a gabbia, sedili Sparco da competizione e un volante a calice della stessa marca. Per ottimizzare il bilanciamento dei pesi e offrire un alloggiamento protetto, la ruota di scorta è montata orizzontalmente in quello che una volta era il vano bagagli, e sporge fuori dall'auto passando per un'apertura che Giovanni ha praticato nel portellone posteriore. Ci pensa poi un robusto bull-bar a offrirle protezione in caso d'urto.

The Minted Cayenne: la ruota di scorta sporge da un buco nel Portellone

CHIEDE L'AIUTO DA CASA La Porsche Cayenne Turbo by Niccoli Motorsport ha un nome: The Minted Cayenne, in omaggio alla gara a cui è destinata. Il risultato ruba gli sguardi e farebbe un figurone anche in un normalissimo raduno di tuning, ma speriamo davvero che Giovanni abbia modo di ben figurare in questa sua scommessa, fatta di sacrificio e passione. Per poter partecipare ha anche organizzato una raccolta fondi social su GoFundMe: chissà che un aiuto da ''casa'' non possa dargli quella spinta che serve per cogliere il risultato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/02/2023