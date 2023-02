Su e giù per il mondo, Posche termina i collaudi della nuova Cayenne (video)

LA CAYENNE SI È RIFATTA IL LOOK E NON SOLO… La terza generazione di Porsche Cayenne, aggiornata con un restyling e nuovi contenuti tecnologici, è quasi pronta per il lancio, che avverrà nella primavera del 2023. Poche settimane ancora e potremo vedere e toccare con mano il risultato dello sviluppo, delle prove statiche e di milioni di chilometri percorsi fino a oggi dai prototipi in ogni condizione climatica. Il maxi SUV tedesco è arrivato nel 2017, e in circa sei anni Porsche lo ha costantemente migliorato una evoluzione che ha interessato le motorizzazioni, il telaio, il design, gli equipaggiamenti e la connettività. “È uno degli aggiornamenti di prodotto più estesi nella storia di Porsche”, afferma il responsabile della serie Michael Schätzle.

Nuova Porsche Cayenne: i prototipi impegnati in fuoristrada MIGLIORATO IL PIACERE DI GUIDA A 360° Oltre a riallineare la gamma dei propulsori, gli ingegneri Porsche hanno apportato importanti revisioni all’autotelaio della Cayenne. L'obiettivo era quello di ampliare le qualità dinamiche riassunte nelle tre macro famiglie di prestazioni su strada, comfort e capacità off-road. A tal fine, la Cayenne sarà dotata, tra l'altro, di un nuovo telaio semiattivo. Inoltre, conducenti e passeggeri saranno trattati con un nuovo concetto di visualizzazione dei dati di bordo e comandi ampiamente digitalizzati con funzioni di connettività migliorate. Con così tante nuove tecnologie, sono stati necessari test complessi per mettere a punto tutti i nuovi componenti, la maggior parte dei quali sono stati sviluppati ex novo. “Stiamo sottoponendo la nuova Cayenne a un programma di test completo, proprio come se l'avessimo sviluppata da zero”, spiega il responsabile dei collaudi Ralf Bosch.

Nuova Porsche Cayenne: collaudi in condizioni climatiche estreme PROVE SU STRADA FONDAMENTALI Oltre a simulazioni virtuali sempre più accurate, i test su strada sono ancora una priorità assoluta per Porsche, che ne fa ampio uso per per verificare se un nuovo modello è pronto per il lancio. Durante quello che viene chiamato collaudo completo del veicolo, l'obiettivo è garantire la stabilità operativa e la funzionalità di tutti i componenti e i sistemi mentre interagiscono, in situazioni di utilizzo standard, ma anche sottoposti a impegnativi stress-test. Nel corso delle prove dinamiche, la vita di un veicolo viene simulata nelle condizioni difficili che solo raramente vengono vissute nelle mani del cliente. In condizioni quotidiane, i veicoli completano ben oltre 200.000 chilometri nel traffico urbano, su strade extraurbane e in autostrada in pochi mesi.

Nuova Porsche Cayenne: sulle dune del deserto e con caldo torridoMILIONI DI KM IN TUTTE LE CONDIZIONI Per simulare condizioni estreme, i prototipi viaggiano anche in tutto il mondo, con l'obiettivo di testare la loro qualità e durata in diverse zone climatiche. Per la nuova Cayenne, i collaudi si sono svolti in Asia, Africa, Europa e Nord America. In totale, sono stati percorsi più di quattro milioni di chilometri di prova. “Ciò che chiediamo alla nuova Cayenne nei duri test fuoristrada in Spagna, sulle dure dune di sabbia in Marocco o durante le guida altamente dinamiche sulle piste ghiacciate in Finlandia e sul Nürburgring non è qualcosa che molti clienti faranno mai”, afferma Dirk Lersch, che guida il team di assemblaggio e collaudo dei prototipi per la Cayenne. “Ma chiunque acquisti una Porsche dovrebbe sapere che può sopportare carichi eccezionalmente elevati, indipendentemente dalla superficie su cui si guida”. La nuova edizione della Cayenne è ormai pronta al debutto, con il compito di confermare tutto il suo valore in un segmento molto vivace e ricco di competitor come quello dei SUV Premium.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/02/2023