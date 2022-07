Nuova Porsche Cayenne: arriva il restyling e che muscoli la coupé

Design più aggressivo, interni lussuosi e rinnovati in abbinamento a motori ibridi per il nuovo modello a ruote alte, che potrebbe debuttare a fine 2022

UNA RINFRESCATA AL LOOK Con la Cayenne, Porsche è stato uno dei primi costruttori a credere nel segmento dei SUV sportivi. Questo modello di successo è stato lanciato nel 2003, nel 2010 è arrivata la seconda generazione e nel 2017 siamo giunti alla terza. E dato che sono passati cinque anni dal lancio, l'attuale Porsche Cayenne si sta dirigendo a grandi passi verso il classico restyling di metà carriera. Basata sulla piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen, condivisa con altri super SUV come la Bentley Bentayga o la Lamborghini Urus, la Cayenne è quindi pronta a un bel maquillage che coinvolgerà esterni e interni. Dopo i primi avvistamenti sulle nevi invernali in nord Europa, i prototipi delle due varianti, standard e coupé, sono stati immortalati durante i test dinamici sul circuito tedesco del Nürburgring.

Nuova Porsche Cayenne: la versione coupé durante i test in pistaDOVE E COME SI RINNOVA Poche novità rispetto a qualche mese fa, tuttavia possiamo osservare l'evoluzione ripetto a marzo scorso. Le pellicole nere e le prese d’aria posticce sul paraurti anteriore nascondono ancora il profilo; però, si riconoscono numerose modifiche al design. Per esempio, è chiaro l’obiettivo di rinnovare soprattutto la zona anteriore e posteriore. Nonostante questi prototipi non siano versioni Turbo o GTS, il frontale mostra un design decisamente più sportivo di adesso. Ci saranno gruppi ottici più affilati e un nuovo paraurti. Inoltre, la calandra di forma differente regalerà un aspetto ancora più aggressivo al SUV tedesco. Sembra che la coda sarà la zona che cambierà di più, con gli adesivi mimetici che lasciano intravvedere uno stile diverso dei fari LED sia per la variante standard sia per la coupé. A quanto pare, anche sulla Cayenne “normale” la targa sarà riposizionata come sulla coupé dal portellone al paraurti, creando un look completamente nuovo quasi da ogni angolazione. Le foto non ci mostrano l’abitacolo che sarà ugualmente rinnovato. Infatti, dovremmo trovare una console centrale completamente nuova e una leva del cambio ridisegnata. Quest'ultima probabilmente prenderà in prestito il ''design del rasoio'' dall’attuale 911.

Nuova Porsche Cayenne: il frontale con gli inediti fari a LED più sottiliSEMPRE PIÙ MOTORI IBRIDI Grandi cambiamenti ci saranno anche sotto il cofano anteriore, con la maggior parte dei propulsori che saranno presi in prestito dalla Panamera di ultima generazione. Largo quindi a varianti ibride con differenti step di potenza, da oltre 400 CV fino a circa 700 CV, per prestazioni al top con un occhio all’ambiente di una gamma che sarà, come al solito, molto completa. Il debutto della nuova Porsche Cayenne con carrozzeria standard e coupé, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro la fine del 2022.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/07/2022