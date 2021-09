La terza generazione di Porsche Cayenne ha debuttato nel 2017, che non è poi molto tempo fa, ma nel mondo delle auto di lusso è un periodo piuttosto lungo. Il maxi-SUV tedesco è realizzato sul pianale MLB del gruppo Volkswagen, condiviso dai cugini VW Touareg, Audi Q7/Q8, Bentley Bentayga e Lamborghini Urus. Porsche Cayenne è invecchiato molto bene, ma anche per lui è giunto il momento di un ritocco di metà carriera.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2022: visuale laterale

TURBO PLUG-IN Il modello sorpreso dai nostri fotografi è il Cayenne Turbo S E-Hybrid, ossia con motorizzazione plug-in: lo si capisce dalle pinze dei freni colorate, dal doppio scarico al posteriore e dai due “tappi” per i serbatoi, uno a destra e uno a sinistra, rispettivamente per fare il pieno di benzina e per ricaricare la batteria.

VEDI ANCHE

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2022: visuale di 3/4 posteriore

MUSO PIÙ AGGRESSIVO Trattandosi di un facelift non c’è da aspettarsi grandi stravolgimenti nel look complessivo: le novità si concentrano principalmente sul muso e sul posteriore. Davanti vediamo quelli che sembrano gruppi ottici (parzialmente coperti da nastro adesivo) più affusolati di quelli presenti sul modello attuale; invariato lo stile del paraurti, le cui prese d’aria sono comunque leggermente più grandi.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2022: i nuovi interni

MINI-LEVA Non mancano le novità anche all’interno dell’abitacolo: cruscotto e plancia hanno mantenuto lo stile Porsche del modello attuale, mentre cambia in maniera consistente la console centrale, in particolare per la presenza di una nuova - e più piccola - leva del cambio, come già vista sulla nuova 911. Lo schermo dell’infotainment è avvolto da una protezione in plastica: al momento è impossibile capire se si tratti di un display provvisorio, o se nel modello definitivo sarà a sbalzo, e non più integrato nella console.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2022: la nuova - piccola - leva del cambio

STESSI MOTORI Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo Porsche Cayenne avrà sicuramente powertrain ibridi (sia il “placido” V6 da 462 CV di potenza complessiva che il più ruggente Turbo V8 da 680 CV), a cui dovrebbero affiancarsi gli altri motori già in gamma, ossia il 3.0 V6 benzina da 340 CV, il 2.9 V6 S da 441 CV e il V8 non ibrido da “soli” 549 CV. Il nuovo maxi-SUV tedesco dovrebbe arrivare già il prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/09/2021