Porsche Cayenne, scatta l’ora dell’elettrico per il SUV tedesco?

Mentre proseguono i test del restyling della terza generazione di Cayenne (ne abbiamo parlato qualche giorno fa, c’è pure un video), si fanno sempre più insistenti le voci del debutto di una versione full electric del SUV premium della casa di Stoccarda.

Nuova Porsche Cayenne: il SUV impegnato in off-road

NUMERI DI UN BEST SELLER Che sia un modello di successo, almeno nel suo segmento, ci sono pochi dubbi: solo lo scorso anno sono state consegnate quasi centomila unità di Cayenne, che ne fanno il modello più popolare e venduto di Porsche. E che, entro due o tre anni, potrebbe essere affiancato da una versione puramente elettrica.

UN’ALTRA AUTO Con la versione a motore termico il futuro Cayenne elettrico (non sappiamo ancora come si chiamerà) in sviluppo dalle parti di Zuffenhausen condividerebbe solo il nome, ma sarebbe poi un’auto del tutto diversa, sviluppata sull’architettura Premium Platform Electric (PPE), sviluppata in collaborazione con Audi e già utilizzata per il prossimo Macan elettrico e le prossime Q6 e-tron e A6 e-tron.

Nuova Porsche Cayenne: oltre 4 milioni di km percorsi su strada

NUMERI DA SPORTIVA Già la versione più performante di Macan elettrico arriverà con una potenza di 450 kW (603 CV e 1.000 Nm di coppia, ed è quindi prevedibile che il fratello maggiore Cayenne possa contare su potenze ancora superiori. Idem per la batteria, che potrebbe avere una capacità superiore ai 100 kWh annunciati per la Macan a zero emissioni, e un’autonomia che si aggira attorno alla soglia psicologica dei 500 km (come EQS SUV). La tecnologia a 800V della piattaforma PPE offrirà una ricarica ad alta potenza fino a 270 kW.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/02/2023