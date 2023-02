Porsche a caccia di sogni per celebrare 75 anni di storia (Video)

UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ Nel 1948, Ferry Porsche, figlio del fondatore Ferdinand, ha realizzato il suo sogno di creare un'auto che incarnasse al meglio il concetto di sportività e qualità del costruttore tedesco. Insieme al suo gruppo di lavoro, ha dato vita alla 356, il modello che getterà le basi per la nascita di una delle automobili più iconiche della storia, la 911, decretando il successo del marchio, che fu fondato nel 1931. Oggi, nel 2023, la casa automobilistica celebra quello che, di fatto, è il suo 75° anniversario.

Celebrazioni Porsche: 75 anni dalla 356 fino a oggi con la Vision 357 CONCEPT ISPIRATO AL PASSATO CHE GUARDA AL FUTURO Lo fa con tante iniziative speciali, fra le quali la creazione di mostre a tema come “Driven by Dreams, 75 anni di auto sportive Porsche”, aperta a Berlino il 27 gennaio nella sezione “DRIVE. Volkswagen Group Forum” (fino al 10 settembre) e la partecipazione a numerosi eventi in tutto il mondo, ma anche realizzando modelli unici come la Vision 357, un concept su base Cayman GT4 con tanti richiami alla storica 356. E nell’era dei social media, la Casa di Zuffenhausen prosegue le celebrazioni pubblicando filmati e immagini sui suoi canali, proprio come questo video che vi mostriamo. Una clip ad alto contenuto emozionale presentata con questo slogan: “Che li stiamo inseguendo o vivendoli, in Porsche siamo guidati dai sogni da 75 anni. I nostri sogni sono audaci, luminosi e coraggiosi. Questi sogni sono sempre stati a colori e continueranno ad esserlo per i prossimi 75 anni e oltre. Unisciti a noi mentre intraprendiamo l'avventura di una vita”.

LE PAROLE DEL CEO DI PORSCHE Un video intenso, che vuole sottolineare tutti i valori della Casa e che apre a un futuro ancora più solido e luminoso. Un bel video dove i sogni si trasformano in una realtà multicolor e dove i modelli più iconici di Porsche – anche da competizione – raccontano virtualmente una storia di successo. Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche, ha dichiarato. “75 anni di Porsche sono sinonimo di spirito pionieristico, passione e sogni. Festeggiamo insieme a persone ispirate dai sogni”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/02/2023