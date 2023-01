Porsche: sotto il velo il concept che celebra i 75 anni della 356

Era il lontano 1948 quando Porsche presentava il suo primo modello di serie: l’iconica 356. A 75 anni di distanza, la Casa tedesca ha deciso di celebrare questo importantissimo traguardo pubblicando sui suoi canali social il teaser di un misterioso modello. La clip - che riportiamo qui sotto - mostra l’auto in questione ricoperta da un grazioso telo nero che ne evidenzia le sagome. Ai lati, a farle compagnia: una Porsche 356 Coupé e la prima 356 Roadster. Successivamente, l’auto viene posizionata sopra un rimorchio che - a un primo sguardo - sembra essere trainato dal prototipo Porsche Vision Renndienst (qui i concept Porsche inediti).

ELETTRICA O BENZINA? La silhouette di questa misteriosa Porsche fa pensare a un design in stile fastback, con un frontale inclinato e passaruota ben torniti. Il concept sembra quasi richiamare alcuni stilemi di Porsche Vision Spyder, con tanto di diffusore nella parte posteriore. Stando ad alcune voci di corridoio, il concept dovrebbe essere spinto da motore elettrico, tuttavia non si può escludere la possibilità che l’auto sia mossa da propulsore termico. In effetti, con il debutto di nuova Porsche Macan full-electric alle porte (qui l'anteprima), è altamente probabile che questo inedito prototipo abbracci proprio la propulsione a batterie. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’auto, il cui debutto rimane avvolto dal più fitto dei misteri.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/01/2023