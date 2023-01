Più prestazioni e meno consumi? Porsche brevetta l'auto allungabile

PRESTRAZIONI ED EFFICIENZA A BRACCETTO La ricerca delle migliori prestazioni con il minore dispendio di energia è uno degli obiettivi principali di tutti gli ingegneri nel campo automotive. Pensate a quanti vantaggi darebbe un’automobile sportiva che consumasse come una city-car. Ora, senza arrivare a questi estremi e tornando all’attualità, abbiamo saputo che Porsche ha sviluppato un nuovo sistema aerodinamico attivo in grado di modificare la lunghezza di un'auto ad alte prestazioni, trasformandola da una macchina di dimensioni normali in una variante più efficiente, con la coda allungata (avete presente le supercar LT, Long Tail?) in pochi secondi. Mentre le auto da competizione e quelle di serie della famiglia RennSport, come la nuova 911 GT3 RS, sono note per la loro aerodinamica estrema, l'ultima invenzione del costruttore tedesco va oltre le ali mobili e i deflettori attivi, per entrare nel campo della carrozzeria trasformabile.

Brevetto Porsche: i disegni della carrozzeria allungabile IL BREVETTO DI PORSCHE L’attenta stampa anglosassone ha, infatti, scovato un nuovo brevetto depositato presso l'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA), che ci mostra come le future Porsche potrebbero allungarsi e accorciarsi man mano che cambiano i loro requisiti aerodinamici. In sostanza, questo innovativo design consentirebbe all'intera estremità posteriore dell'auto di estendersi all'indietro in velocità e quindi di contrarsi quando l’andatura diminuisce. Questo stratagemma sarebbe il risultato della combinazione di una parte di carrozzeria retrattile sotto una superficie esterna fissa. Quella “pelle” esterna, a seconda della sua applicazione, rimane ferma con la carrozzeria che scorrerebbe dentro e fuori, ma che potrebbe anche essere incernierata per allargarsi, creando spazio per modificare la forma della coda. Il meccanismo illustrato nei disegni del brevetto sembra molto complicato, ma in realtà consiste solo in un pannello posteriore incernierato a dei pannelli laterali e mosso da un attuatore per spostare l'intera estremità in avanti o indietro. L'attuatore sarebbe un braccio estensibile con piastre scorrevoli per coprire gli spazi della struttura.

Brevetto Porsche: il design della vettura da competizione Porsche 935UNA SOLUZIONE INGEGNOSA Ma perché Porsche vorrebbe una tecnologia come questa? La risposta non sembra difficile. Gli esperti di aerodinamica hanno compreso da tempo i vantaggi di dare a un'auto una forma allungata, e questo principio viene applicato ancora oggi con modelli come la McLaren Speedtail. Più lunga è la carrozzeria, più facile è controllare il flusso d'aria, che aderisce in modo naturale a una superficie, ma diventa turbolento quando ne avviene la separazione. Una carrozzeria più lunga e affusolata riduce anche la possibilità di ampie zone di bassa pressione dietro il veicolo, che creano un effetto di risucchio, riducendo le prestazioni. In effetti, questo design consente un percorso più fluido dell'aria che scorre sulla carrozzeria, riducendo la resistenza e aumentando l'efficienza in termini di consumo, il tutto facendo un uso più efficace della superficie dell'auto per condizionare il flusso d'aria.

Brevetto Porsche: un modello aerodinamico come la Mercedes Vision EQXX elettrica SUPERFICI LEVIGATE E ALLUNGATE Questo è lo stesso principio impiegato in veicoli altamente efficienti, come il concept elettrico Mercedes Vision EQXX o la Volkswagen XL1 del 2013 che garantiva l’irrisorio consumo di 1 litro di gasolio ogni 100 km grazie all’efficienza del suo motore plug-in hybrid. Ma questi veicoli hanno dei limiti oggettivi causati dai lunghi sbalzi posteriori che penalizzano i movimenti anche su piccoli dossi. Il brevetto Porsche sarebbe come una via di mezzo tra vantaggi e svantaggi, consentendo all'auto di adattarsi automaticamente alle circostanze, senza influire su manovrabilità e praticità. Detto ciò, troviamo che questa tecnologia sarebbe perfetta per un'interpretazione moderna della Porsche 935, che notoriamente abbinava un design a coda lunga molto originale per migliorare la sua efficienza aerodinamica in gara. Tuttavia, è più probabile che questa brevetto possa trovare applicazione su un veicolo elettrico come una Taycan di nuova generazione o forse la futura 718 Cayman EV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2023