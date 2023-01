Porsche classica, infotainment moderno (con Apple CarPlay e Android Auto)

Da un paio d’anni Porsche ha messo in commercio un sistema di infotainment dedicato ai suoi modelli storici, che non ne altera la linea (né il valore) e mette a disposizione funzioni moderne e ormai praticamente necessarie, dalla connettività Bluetooth ai protocolli Android Auto e Apple CarPlay.

Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus), infotainment per le Porsche vintage

PER QUALI MODELLI? Il nuovo modello, chiamato un po’ pomposamente Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus), amplia la gamma di modelli su cui può essere montato, che comprende: la sesta generazione delle sportive 911 (serie 997, 2005-2008), la seconda generazione dei modelli Boxster e Cayman (serie 987), e la prima generazione di Cayenne (2003-2008).

COME L’ORIGINALE L’impianto da 2 DIN sostituisce l’originale Porsche Communication Management di prima generazione (PCM) e l’impianto audio con lettore CD utilizzato su Boxster e Cayman. Il “look & feel” è identico a quello dei componenti originali che va a sostituire - compresi i comandi del climatizzatore - assicura Porsche, e del resto chi se non la casa di Stoccarda potrebbe produrre un accessorio aftermarket che si integra così bene con le auto originali?

SCHERMO TOUCH Il nuovo impianto si collega ai componenti originali (amplificatore, casse e antenna), ma mette a disposizione uno schermo touch da sette pollici con grafica decisamente più moderna, e le funzioni che ci si aspetta da un infotainment moderno: radio digitale DAB+, connettività con il telefono, riproduzione di media tramite chiavetta USB e navigatore connesso a internet. Su 911 e Boxster/Cayman è possibile salvare le preferenze dell’auto legate a luci, tergicristalli, clima e chiusura delle serrature.

QUANTO COSTA L’impianto PCCM Plus ha un prezzo in linea con le auto su cui va montato: circa 1.500 euro, e può essere ordinato presso uno qualsiasi dei concessionari Porsche del territorio. La casa tedesca raccomanda di affidarsi a un’officina autorizzata per il montaggio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/01/2023