Tre generazioni di Porsche Cayenne Turbo a confronto in video

Dopo la scalata all'infame Hell's Gate e la lotta nel fango contro Range Rover e BMW X5, quella di oggi è una sfida tutta giocata in famiglia. Il video dell'inglese CarWow mette a confronto tre generazioni della Porsche Cayenne Turbo nella classica drag race e in un test di frenata. Guardate il filmato qui sotto per scoprire quali passi in avanti siano stati fatti a Stoccarda con le varie evoluzioni del super SUV.

NUMERI A CONFRONTO Il confronto generazionale vede protagoniste una Cayenne Turbo del 2002, una Turbo S del 2016 e una Cayenne Turbo S e-Hybrid introdotta nel 2019. Diversi i motori. Sotto il cofano della Mk1 c'è un V8 biturbo da 4,5 litri in grado di erogare 450 CV e 620 Nm di coppia, per un peso di circa 2.300 kg. La Turbo S Mk2 vede la cilindrata del V8 biturbo salire a 4,8 litri, per ottenere 570 CV e 800 Nm. Più forza e meno peso, con circa 2.200 kg indicati dalla bilancia. Scende la cilindrata nel motore della Mk3 S e-Hybrid, in cui il V8 biturbo da 4 litri accoppiato a un motore elettrico spinge 2.500 kg di automobile con 680 CV e 900 Nm di coppia. L'esito della sfida nel video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/01/2023