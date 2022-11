Buon compleanno Cayenne! Il SUV Porsche festeggia i suoi 20 anni: così

Le special di Porsche Middle East per festeggiare la Cayenne classica, che saranno vendute all'Icons of Porsche Festival

Ci sono auto che, piacciano o no, sono capaci di cambiare il mercato e avviare autentiche rivoluzioni. Una su tutte, la Porsche Cayenne del 2003, che ha di fatto inventato i settore dei super SUV ad alte prestazioni (lasciando da parte la Lamborghini LM002, di molto precedente, ma troppo di nicchia per essere davvero rilevante). Lanciarla, per Porsche, è stato un punto di svolta: in breve tempo si è imposta come modello più venduto e lo è rimasta almeno fino al lancio della sorella minore Macan. Soprattutto in Medio Oriente, dove le personalità in grado di pagare il cospicuo prezzo d'acquisto abbondano.

Le Porsche Cayenne Classiche per l'Icons of Porsche Festival di Dubai

NON SOLO ASFALTO Oltre a essere diventata l'auto feticcio dei clienti più benestanti - e l'incolpevole co-protagonista delle gag radiofoniche del Ranzani di Cantù - la Cayenne classica non brillava solo per le prestazioni su strada, ma forse a sorpresa anche per invidiabili doti fuoristradistiche. Non è un caso se, ora che gli anni l'hanno trasformata in modello più abbordabile, la vecchia Cayenne prima serie sia stata riscoperta dagli appassionati del genere, che con minime modifiche le permettono di affrontare terreni davvero impervi (come l'infame Hell's Gate, qui il video).

Distanziali e protezione per il motore caratterizzano questa Cayenne prima serie

SFIDA AI CONCESSIONARI Per festeggiare l'approssimarsi dei 20 anni d'età dei primi esemplari, lanciati nel 2003, Porsche Middle East ha sfidato i due importatori Porsche degli Emirati Arabi Uniti, il Porsche Centre Dubai e il Porsche Centre Abu Dhabi, a realizzare una collezione di Cayenne di prima generazione, con restomod creativi all'altezza del blasone. Così i due centri Porsche hanno acquistato quattro Cayenne ciascuno, li hanno ricondizionati e allestiti come potete vedere nella fotogallery.

Le Porsche Cayenne allestite per l'Icons of Porsche Festival di Dubai

NEL FIORE DEGLI ANNI Trovare auto idonee non è stato semplice, data l'età: occorrevano esemplari in buone condizioni, che fossero relativamente standard e che fossero in linea con le specifiche tecniche originali dei veicoli per il GCC (Gulf Cooperation Council). ''Hanno superato lo stesso processo di ispezione a cui sarebbe stato sottoposto qualsiasi veicolo usato Porsche Approved e hanno richiesto un bel po' di lavoro, cosa che ci si aspetta da auto che hanno dai 17 ai 20 anni'', dice Darren Abel, Brand Manager per il Centro Porsche Abu Dhabi, Ali & Sons.

La tenda sul tetto di questa Cayenne prima serie è nel catalogo accessori

PROMOZIONE PER GLI ACCESSORI L'occasione è stata ghiotta anche per promuovere i cataloghi Porsche Classic e Porsche Tequipment, delle parti speciali per i modelli di Stoccarda, e alcune delle modifiche apportate dai team sono tra gli accessori ufficiali. Per esempio le grafiche e le tende da tetto, montate su appositi portapacchi. Alcune delle Cayenne sono poi state dotate di kit di sollevamento e ruote specifiche per il fuoristrada, distanziali per allargare le carreggiate, protezioni sotto-scocca e persino porta-ruota di scorta realizzati ad hoc montati sul retro.

La staffa per montare la ruota di scorta sul portellone è stata fatta ad hoc

LE OTTO SPECIAL SONO IN VENDITA Le otto Cayenne modificate, esposte insieme ai loro discendenti moderni all'Icons of Porsche Festival di Dubai, sono destinate alla vendita. ''Abbiamo già clienti in fila per acquistarli'', dice Abel. Ec'è da supporre che siano disposti a pagarle profumatamente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/11/2022