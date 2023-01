Porsche Taycan GT, voci confermano: 1.000 CV. Nuove foto spia

La sigla ''TDI'' sul portellone non deve trarre in inganno. Sotto l'esoscheletro della Taycan immortalata mentre fa la motoslitta al Circolo Polare Artico si cela non un singolo motore elettrico, non due, bensì un sistema trimotore. Eh sì, l'unico modo per raggiungere quota 1.000 CV, addirittura oltrepassare la soglia fatidica, è quello di far posto a una terza unità motrice. Questione di limiti chimico-fisici, come si è già spiegato. Solo il nome - Porsche Taycan GT - è ancora incerto. Più alcun dubbio, invece, che una Taycan con potenza a quattro cifre sia in rapido avvicinamento.

DOSE BOOSTER Dopo le prime foto spia di ottobre al Nürburgring, ecco dunque un'altra gallery di immagini di Porsche Taycan GT (chiamiamola così, almeno per ora), la Porsche a propulsione elettrica col compito di spodestare Tesla Model S Plaid e conquistare il titolo di EV di grande serie più veloce al mondo. Che quella in foto sia proprio la Taycan da primato, la conferma giunge a noi direttamente da un membro del personale del reparto Ricerca & Sviluppo Porsche di Weissach. Motore supplementare al posteriore come iniezione ''booster'' di potenza (1.000 CV o anche qualcosa in più) e coppia (un Kilonewton metro abbonante): uno 0-100 km/h inferiore ai 2 secondi e una velocità massima di 320 km/h dovrebbero essere alla sua portata.

AERO PORSCHE Esattamente come qualche mese fa, per vie ufficiali Porsche ancora tiene la bocca cucita. Il 2023 potrebbe coincidere anche col restyling dell'intera gamma Taycan, ma è sulla Taycan supersportiva che è rivolta l'attenzione degli appassionati di missili terra-terra full electric. A proposito: quali appendici aerodinamiche permetteranno a ''Taycan 1000'' di non perdere il contatto con l'asfalto? Glielo permetterà senz'altro un alettone posteriore, in collaborazione con il nuovo splitter anteriore e il diffusore racing. Dài che ci siamo, si sente profumo di reveal.

