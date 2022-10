Tre motori e "quota mille" nel mirino: cosa sappiamo della ultra Taycan

La ricerca delle prestazioni massime è un'attività che porta dipendenza. Se ti chiami Porsche Taycan e sei pietra di paragone del segmento delle elettriche supersportive, tuttavia, alla rincorsa verso performance sempre più ''hardcore'' non puoi sottrarti. Taycan Turbo S è già l'elettrica di serie più veloce sull'Anello Nord del Nurburgring. Però non basta, occorre alzare l'asticella: tale Tesla Model S Plaid è sempre lì in agguato. Come fare per tenere Model S Plaid a debita distanza? Beh, aggiungendo un propulsore, e oltrepassando pericolosamente quota 1.000 cavalli vapore. Nelle nostre foto spia, ecco il prototipo di Taycan tri-motore mentre scioglie i muscoli sul solito famigerato 'Ring.

FACELIFT + UPGRADE Ormai è pressoché sicuro: insieme al restyling di metà percorso, arriverà una Porsche Tayan ancora più brutale della Turbo S da 761 CV. Una Taycan con un più aggressivo splitter anteriore, l'alettone posteriore, un diffusore racing, una configurazione delle sospensioni pistaiola. Sarà il gruppo propulsore, tuttavia, a ricevere l'upgrade più significativo.

NON C'È DUE SENZA TRE Con le tecnologie oggi a disposizione, l'attuale hardware a doppio motore di Taycan può essere registrato solo fino a una certa soglia, quindi per fornire oltre 1.000 CV Porsche non avrebbe altra scelta, se non quella di adottare una configurazione a tre motori. Soluzione, peraltro, già adottata da Audi e-tron S Sportback, per rimanere nel Gruppo Volkswagen. Il ricorso a un'unità supplementare, con ogni probabilità da associare all'asse posteriore, sbloccherebbe anche migliori proprietà di coppia vettoriale, quindi una maggiore trazione in curva. Quindi, le potenzialità per abbassare ulteriormente il record sul giro al Nurburgring di 7 minuti e 33 secondi della Turbo S.

TOP SECRET Né del facelift della gamma Taycan, né della variante high-performance, Porsche ha ancora diffuso informazioni ufficiali. Ci aspettiamo in ogni caso buone nuove entro la fine del 2022, e un ingresso sul mercato nel corso del 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2022