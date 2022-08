Nuova Audi A6 e-tron: il video ci mostra la berlina elettrica, ecco come sarà

L’ELETTRICA PREMIUM SI FA VEDERE MEGLIO L’Audi A6 Audi di prossima generazione vedrà certamente la luce con una variante 100% elettrica in gamma. Qualche mese fa abbiamo visto i prototipi durante i test dinamici sulle strade delle Alpi austriache e la casa tedesca sta lavorando per lanciare la versione definitiva nel 2023. Nonostante non ci siano conferme sulla data del debutto, l’auto si chiamerà quasi certamente A6 e-tron e sarà realizzata sia con carrozzeria berlina, sia la più conosciuta station wagon. La novità di oggi è che abbiamo ritrovato la A6 e-tron berlina sui tornanti austriaci, ma questa volta c’è un bel video che ci mostra i prototipi impegnati nei test sull’impianto frenante.

VEDI ANCHE

Nuova Audi A6 e-tron: il tetto molto inclinato verso la coda della versione berlinaSTILE ESCLUSIVO ISPIRATO AL CONCEPT Ma ora, breve ripasso sulla BEV di Ingolstadt. Sebbene questo sia solo il secondo avvistamento di un prototipo, per giunta molto mimetizzato, rivela comunque alcune cose interessanti. Come avevamo sottolineato, i fari hanno un design completamente diverso da quello che si può vedere oggi sull'A6. Invece di un elemento singolo, il prototipo A6 e-tron è dotato di fanali sdoppiati. Il concept alla base della A6 e-tron, presentato nel 2021, aveva un aspetto elegante, con una linea del tetto inclinata e un originale design in stile fastback. La clip ci conferma le linee affusolate, che saranno interessanti da vedere nella loro forma definitiva. Se osservate il prototipo, il look è straordinariamente vicino al concept il che ci fa pensare come la A6 e-tron sarà davvero moderna e innovativa. La futura berlina premium a batterie sarà costruita sulla nuova piattaforma PPE, che condividerà con la prossima Porsche Macan EV, ma anche con il SUV Q6 e-tron, oltre a numerosi altri modelli del Gruppo, sui quali non ci sono ancora informazioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/08/2022