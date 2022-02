Audi A6 2022: la berlina pizzicata nel parcheggio di Ingolstadt

La quinta generazione di Audi A6 (C8) è stata presentata nel 2018. Da allora sono passati ben quattro anni e la “berlinona” dei Quattro Anelli è ormai pronta ad andare “sotto i ferri” per sottoporsi al canonico facelift di metà carriera. A confermare quanto appena detto, ci pensano alcune foto spia che ritraggono il prototipo della berlina, parcheggiato poco lontano dall’impianto di Ingolstadt. E se non fosse stato per la vistosa mimetica a ricoprire la parte anteriore e posteriore dell’auto, avremmo potuta anche scambiarla per l’attuale Audi A6 (qui la nostra prova della versione Allroad), visto e considerato che i cambiamenti sono davvero ridotti all’osso.

Audi A6 2022: frontale

LIFTING LEGGERO Ciò che attira l’attenzione è senza ombra di dubbio la griglia frontale. A un primo sguardo le sue dimensioni sembrano più piccole rispetto a quelle del modello 2018. Tuttavia, bisogna anche considerare che potrebbe trattarsi di un effetto ottico indotto dalle decalcomanie che rivestono buona parte della calandra. Ai lati della stessa si notano poi fari LED con luci DRL integrate. Anche i paraurti potrebbero essere stati ritoccati - in particolare quello posteriore - che sfoggia un look un po’ aggressivo, anche se i terminali di scarico finti dovrebbero essere riproposti ancora una volta.

Audi A6 2022: 3/4 posteriore

NOVITÀ IN ABITACOLO Le sorprese più interessanti potrebbero arrivare però dagli interni. Audi A6 2022 dovrebbe disporre di un nuovo software per la gestione del sistema di infotainment e nuove opzioni per la tappezzeria dell’abitacolo. È ancora troppo presto per sapere quanti e quali aggiornamenti saranno apportati ai propulsori in gamma. Parlando invece del possibile debutto, stando alle prime indiscrezioni Audi A6 2022 verrà presentata nella seconda metà di quest'anno con carrozzeria 3 volumi e Avant station wagon. Seguiranno a ruota le varianti: Allroad, S6 (qui la nostra prova) e RS 6, con quest'ultima disponibile solo in versione famigliare.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/02/2022