Rally con le auto elettriche? Si può fare! Il video di Audi 20quattro ore dei Laghi

Il mondo dell’auto sta cambiando pelle, e quello delle competizioni sportive va di pari passo. In linea con l’impegno di Audi nello sport, dopo aver preso parte al Rally Dakar in Arabia Saudita con la prima vettura elettrificata della storia del raid, la casa dei quattro anelli ha organizzato il 1° e-Rally 20quattro ore dei Laghi, in collaborazione con la città di Cortina d’Ampezzo, località di cui Audi è partner dal 2018.

Audi 20quattro Ore dei Laghi: la granturismo Audi RS e-tron GT e il SUV Q4 e-tron

LA MANIFESTAZIONE L’evento è stato organizzato in conformità al Codice Sportivo Internazionale della FIA e sotto l’egida regolamentare dell'Automobile Club d'Italia. Presente, come ufficiale di gara, un Giudice Unico Delegato ACI Sport. Alla competizione hanno preso parte 24 equipaggi che si sono alternati al volante di Audi Q4 e-tron e Audi RS e-tron GT, coprendo il percorso stabilito rispettando velocità e tempi di percorrenza, con controlli orari e timbrature, cimentandosi nel miglior tempo in occasione delle prove speciali sulle superfici ghiacciate dei laghi di Fedaia, Issengo e Pianozes.

Audi 20quattro Ore dei Laghi: il percorso delle speciali sul ghiaccio

I NUMERI Qualche numero che racconta la competizione:

Km percorsi dalle vetture in gara: 5.400

dalle vetture in gara: 5.400 Tappe totali : 8

: 8 Km complessivi di prove speciali: 192

di prove speciali: 192 Passi montani affrontati: 7 (Falzarego, Pordoi, Tre Croci, Cimabanche, Fedaia, Giau).

affrontati: 7 (Falzarego, Pordoi, Tre Croci, Cimabanche, Fedaia, Giau). Altitudine massima raggiunta: 2.239 m slm (Passo Pordoi)

raggiunta: 2.239 m slm (Passo Pordoi) Chiodi degli pneumatici : 1.200 a treno

: 1.200 a treno Tempo medio del pit-stop per il cambio pneumatici: 4 minuti

per il cambio pneumatici: 4 minuti Ricariche effettuate: 42

effettuate: 42 kWh utilizzati dalle vetture in gara: 1.760

dalle vetture in gara: 1.760 kWh ricaricati in media a ogni rifornimento: 42

in media a ogni rifornimento: 42 Inconvenienti tecnici: tre dadi ruota danneggiati da un avvitatore difettoso

Audi 20quattro Ore dei Laghi: una fase delle tappe in notturna

LE AUTO IMPEGNATE Impegnate in questa originale avventura sono stati i due nuovi modelli full electric di Ingolstadt: il SUV compatto Audi Q4 e-tron (qui la nostra prova video) e la granturismo Audi RS e-tron GT (la prova video).

Audi 20quattro Ore dei Laghi: Fabrizia Pons alla partenza di una tappa

I PARTECIPANTI Tra i nomi impegnati nelle prove speciali del Rally 20quattro Ore dei Laghi Fabrizia Pons, unica donna ad aver conquistato punti sia come pilota sia come navigatrice nel WRC, Dario Cerrato, cinque volte Campione Italiano Rally, l’ex pilota di Formula 1 Giorgio Francia, il campione di Rally Piero Liatti, con 140 gare e 25 vittorie assolute all’attivo, il campione del mondo di kart Andrea Gilardi e molti altri. In rappresentanza di Motorbox era presente il nostro direttore, che con il suo equipaggio si è distinto per carisma e destrezza al volante, classificandosi al secondo posto. Un risultato straordinario, e che ci rende fieri!

Audi 20quattro Ore dei Laghi: il SUV compatto Audi Q4 e-tron

LE TAPPE Nelle 24 ore in cui si è svolta la gara le auto hanno affrontato il fondo irregolare e parzialmente innevato del Passo Pordoi (2.239 mt), mettendo alla prova le sospensioni pneumatiche e il differenziale posteriore a bloccaggio elettronico di Audi RS e-tron GT, con i suoi 646 CV e un bilanciamento di pesi prossimo al 50:50. I rifornimenti in corrente continua sono stati possibili grazie alla collaborazione con Enel X e le sue postazioni di ricarica fast: fino a 125 kW per Audi Q4 e-tron, fino a 270 kW per Audi RS e-tron GT, capace di accumulare 100 km d’autonomia in 5 minuti. Unico intoppo: tre dadi ruota danneggiati da un avvitatore difettoso. Tutto sommato, davvero un buon risultato!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/02/2022