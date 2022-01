Dakar Auto, tappa 11: altra vittoria per Sainz e Audi, Al-Attiyah amministra il vantaggio

SAINZ CONCEDE IL BIS L'undicesima e penultima tappa della Dakar Auto 2022, con partenza e arrivo a Bisha, ha visto l'Audi elettica cogliere il quarto successo parziale di questa edizione del rally raid. A firmare la vittoria è stato Carlos Sainz, che così fa doppietta dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella terza tappa e stacca i compagni di squadra Stephane Peterhansel e Mattias Ekstrom, fermi a un successo a testa. Lo spagnolo ha preceduto un altro ex iridato del WRC, il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), mentre al terzo posto si è piazzata la Toyota di Lucio Alvarez, seguita proprio da Ekstrom e da Nani Roma.

