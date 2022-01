Dakar Moto, tappa 12: vince Quintanilla, ma il trionfo finale è per Sunderland

QUINTANILLA CI PROVA, SUNDERLAND TRIONFA La tappa finale della Dakar Moto 2022 è vissuta sul tentativo estremo di Pablo Quintanilla di mettere pressione su Sam Sunderland, leader della classifica generale dopo il ribaltone di ieri. Il cileno doveva recuperare quasi 7', un'impresa quasi impossibile considerati i soli 164 km cronometrati in programma quest'oggi tra Bisha e Gedda. Il pilota della Monster Energy Honda ha preso il comando fin dai primi intermedi, ma Sunderland è stato bravo a gestire il suo vantaggio senza commettere errori. Quintanilla si è dovuto accontentare della vittoria di tappa, mentre il pilota della KTM mantenendo oltre 3' di margine ha potuto festeggiare il suo secondo successo nella Dakar, dopo quella vinta nel 2017.

PRICE SECONDO DI GIORNATA Nella tappa di oggi, ottime prestazioni anche da parte di Toby Price (KTM), secondo a soli 18 secondi da Quintanilla, e di Jose Ignacio Cornejo Florimo, terzo a 29 secondi. Sunderland ha chiuso con l'ottavo tempo, perdendo in tutto 3'25'', mentre l'ex leader della generale Adrien Van Beveren ha chiuso a oltre 6' con il quindicesimo tempo. Ancora più indietro Danilo Petrucci, autore comunque di un ottimo debutto nella Dakar, oggi trentaduesimo con 15 minuti di ritardo.

LA GIOIA DEL VINCITORE Tagliato il traguardo, Sunderland ha commentato così il suo secondo successo nella Dakar: ''Onestamente non posso essere più felice. Quest'ultima tappa è stata così difficile e così stressante... Molta navigazione, molte note complicate, alcune volte un po' di confusione e non ero sicuro di stare andando nel modo giusto. Onestamente, la mia testa stava esplodendo. Negli ultimi dieci minuti non ero sicuro di aver vinto, ora me l'hanno detto e il sogno si avvera. Ho avuto una stagione piuttosto difficile, ma quando vinci la Dakar ne vale la pena''. Il podio dell'edizione 2022 è completato dall'austriaco Matthias Walkner che ha mantenuto a debita distanza Van Beveren, il grande sconfitto di queste ultime due tappe.

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA 12a TAPPA BISHA-GEDDA

POS. PILOTA MOTO TEMPO DISTACCO 1 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda 1H 40' 00'' 2 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing 1H 40' 18'' +00' 18'' 3 Jose Ignacio Cornejo Florimo Monster Energy Honda 1H 40' 29'' +00' 29'' 4 Joan Barreda Bort Monster Energy Honda 1H 41' 13'' +01' 13'' 5 Mason Klein Bas World Ktm Racing 1H 41' 23'' +01' 23'' 6 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing 1H 42' 38'' +02' 38'' 7 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing 1H 42' 57'' +02' 57'' 8 Sam Sunderland Gasgas Factory Racing 1H 43' 25'' +03' 25'' 9 Lorenzo Santolino Sherco Factory 1H 44' 18'' + 04' 18'' 10 Diego Gamaliel Llanos Xraids Experiencie Team 1H 44' 35'' +04' 35''

Dakar Moto 2022: il podio dell'edizione con Sunderland portato in trionfo da Quintanilla e Walkner

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA GENERALE FINALE

POS. PILOTA MOTO DISTACCO 1 Sam Sunderland Gasgas Factory Racing 38H 47' 30'' 2 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda + 03' 27'' 3 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing +06' 47'' 4 Adrien Van Beveren Monster Energy Yamaha Rally Team +18' 41'' 5 Joan Barreda Bort Monster Energy Honda +25' 42'' 6 Jose Ignacio Cornejo Florimo Monster Energy Honda +38' 06'' 7 Ricky Brabec Monster Energy Honda +46' 04'' 8 Andrew Short Monster Energy Yamaha Rally Team +46' 08'' 9 Mason Klein Bas World Ktm Racing + 49' 07'' 10 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing +49' 20''

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/01/2022