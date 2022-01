Dakar Moto 2022, tappa 4: vince Barreda, ma è Petrucci show (nonostante la penalità)

Lo spagnolo di casa Honda vince la sua seconda tappa del rally raid più duro e prestigioso al mondo. Ma è Petrux il vero eroe della quarta frazione della Dakar: sul podio per un paio d'ore, il ternano è stato retrocesso per eccesso di velocità

La Dakar arriva nella capitale saudita Riyadh al termine della quarta frazione, la più lunga dell’intera corsa con ben 465 km di prova speciale e altri 242 km di trasferimento non cronometrato. Come da consuetudine, i primi ad arrivare sono stati i centauri delle due ruote, guidati in questa occasione da Joan Barreda, che conquista così la sua ventinovesima affermazione nel Rally Raid più duro e prestigioso al mondo, rifilando oltre 4 minuti e mezzo (ridotti di un minuto per un’infrazione al regolamento) al compagno di casa Monster Energy Honda, Pablo Quintanilla.

Dakar 2022: Joan Barreda Bort (Honda)

PETRUX EROE Ma il vero protagonista della frazione non poteva che essere Danilo Petrucci. L’ex pilota di MotoGP, in sella alla sua Ktm ufficiale del team Tech 3, ha infatti chiuso al terzo posto, a poco meno di sette minuti dalla vetta. Il ternano ha perso un po’ di terreno nella seconda metà della tappa sotto gli assalti di Barreda, dopo aver condotto autorevolmente le fasi iniziali ma è stato poi penalizzato con 10 minuti aggiuntivi al tempo finale per un eccesso di velocità: al di là del risultato di prestigio sfumato, è decisamente un bel modo per rimettersi in carreggiata e mostrarsi competitivo dopo le sfortune dei giorni scorsi che lo hanno fatto sprofondare nella generale.

Dakar 2022: Sam Sunderland (GasGas)

LA GENERALE A proposito di classifica, a comandare la gara delle due ruote è ancora Sam Sunderland (GasGas), che mantiene un vantaggio di 3 minuti netti su Matthias Walkner (Red Bull Ktm) e 4’54” su Adrien Van Beveren, primo dei centauri di casa Yamaha. Recupera terreno anche il vincitore di giornata Barreda che, con la sua seconda vittoria in quattro tappe di questa Dakar 2022, risale al settimo posto, a 13 minuti dalla vetta. Petrucci è invece al 85° posto dopo aver accumulato 19 ore di ritardo per il problema tecnico patito nella seconda frazione.

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA 4a TAPPA AL QAISUMAH - RIYADH

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 04h 07' 06'' 00h 01' 00'' 2 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA + 00h 03' 37'' 3 RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY + 00h 06' 59'' 4 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 00h 07' 56'' 5 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 08' 55'' 6 SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING + 00h 09' 15'' 7 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 10' 45'' 8 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00h 12' 03'' 9 MARTIN MICHEK ORION MOTO RACING GROUP + 00h 13' 18'' 10 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA + 00h 13' 34'' 00h 02' 00''

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 4a TAPPA

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 15h 30' 01'' 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 03' 00'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00h 04' 54'' 4 DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING + 00h 07' 07'' 5 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 00h 10' 28'' 6 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA + 00h 11' 13'' 7 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA + 00h 14' 12'' 00h 01' 00'' 8 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 15' 16'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00h 20' 42'' 10 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 25' 12''

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/01/2022