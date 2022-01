Dakar Auto, tappa 3: Sainz vince e fa 40, Al-Attiyah rafforza la leadership

AUDI PROTAGONISTA Dopo i problemi di domenica, lo squadrone Audi Sport cerca di rialzare la testa e con Carlos Sainz ottiene la prima vittoria di tappa in questa edizione della Dakar. Per lo spagnolo è il 40esimo successo parziale nel mitico rally raid, mentre è ovviamente il primo successo per una vettura elettrica nella competizione. Il papà del pilota della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo nella Al Qaisumah - Al Qaisumah di 636 km, precedendo di 39 secondi la Toyota di Henk Lategan. Chiude il podio la seconda Audi di Stephan Peterhansel. L'ottimo risultato di squadra della casa dei quattro cerchi è completato dal quinto posto di Mattias Ekstrom, preceduto da Nani Roma del team Bahrain Raid Xtreme.

AL-ATTIYAH MULTATO E FELICE Ha chiuso in ottava posizione, con cinque minuti di ritardo, il leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah. Il qatariota può comunque sorridere, visto che in classifica generale ha ora un vantaggio di ben 37'40'' su Sebastien Loeb, oggi giunto al traguardo solo con il 21° tempo, a causa di problemi tecnici alla trasmissione emersi dopo pochi chilometri di speciale. Per Al-Attiyah il brivido maggiore è arrivato ieri sera, quando alle verifiche tecniche sulla sua Toyota è stata trovata disconnessa la scatola nera fornita da Magneti Marelli che registra le performance delle vetture. La squalifica è stata evitata grazie al pagamento di una multa di 5.000 €, ma in caso di nuovo episodio simile scatterà automaticamente l'esclusione dalla competizione. Il pilota ha giustificato l'inconveniente con una disattenzione dei meccanici che non avevano ricollegato i cavi prima della partenza della tappa di ieri.

🚗 From four to two-wheel drive. @SebastienLoeb lost more than 28 minutes over @AlAttiyahN today. Here is the explanation: #Dakar2022 pic.twitter.com/mXYDyhODWi — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2022

DE VILLIERS RISCHIA Il podio virtuale della Dakar 2022 è completato dal terzo posto di Lucio Alvarez, il quale precede di circa tre minuti Giniel De Villiers. Il sudafricano resta al centro di alcuni episodi controversi. Lunedì sera aveva ricevuto 5' di penalità per aver colpito il motociclista Cesar Zumaran, fermo in una sezione lenta di tracciato. Il sudafricano non si era fermato, giustificando la sua condotta con il fatto di aver ricevuto un gesto di ok dal cileno e con il rischio di rimanere insabbiato in caso di stop in quel tratto, caratterizzato da sabbia molto soffice. Questa mattina, è emerso un secondo episodio avvenuto ieri, con la Toyota del sudafricano che avrebbe investito la moto numero 163 del marocchino Mohamed Aoulad Ali, caduto dietro a una duna pochi istanti prima. Il motociclista inizialmente non era stato in grado di riconoscere la vettura che aveva colpito la sua moto, provocando gravi danni. L'episodio è stato riferito ai commissari FIA, che dovranno decidere eventuali sanzioni.

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA 3a TAPPA AL QAISUMAH - AL QAISUMAH

POS. EQUIPAGGIO VETTURA TEMPO DISTACCO 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport 02H 26' 51'' 2 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing 02H 27' 29'' +00' 38'' 3 Stéphane Peterhansel Edouard Boulanger Team Audi Sport 02H 28' 32'' +01' 41'' 4 Nani Roma Alex Haro Bravo VEDI ANCHE Dakar Moto, tappa 3: successo a Rodrigues, Sunderland resta leader per un soffio Dakar Auto, tappa 2: Loeb vince e recupera in classifica su Al Attiyah Come Mad Max: Audi RS Q e-tron alla prova del deserto per Dakar 2022 Bahrain Raid Xtreme 02H 29' 32'' +02' 41'' 5 Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Team Audi Sport 02H 29' 50'' +02' 59'' 6 Yazeed Al Rajhi Michael Orr Overdrive Toyota 02H 30' 37'' +03' 46'' 7 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing 02H 31' 01'' +04' 10'' 8 Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing 02H 32' 01'' +05' 10'' 9 Lucio Alvarez Armand Monleon Overdrive Toyota 02H 33' 14'' +06' 23'' 10 Orlando Terranova Daniel Oliveras Carreras Bahrain Raid Xtreme 02H 35' 02'' + 08' 11''

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 3a TAPPA

POS. EQUIPAGGIO VETTURA TEMPO DISTACCO 1 Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing 09H 31' 22'' 2 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme 10H 09' 02'' +37' 40'' 3 Lucio Alvarez Armand Monleon Overdrive Toyota 10H 13' 28'' +42' 06'' 4 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing 10H 16' 44'' +45' 22'' 5 Yazeed Al Rajhi Michael Orr Overdrive Toyota 10H 18' 51'' +47' 29'' 6 Vladimir Vasilyev Oleg Uperenko Vrt Team 10H 20' 55'' +49' 33'' 7 Martin Prokop Viktor Chytka Benzina Orlen Team 10H 26' 08'' +54' 46'' 8 Sebastian Halpern Bernardo Graue X-Raid Mini Jcw Team 10H 32' 54'' +1H 01' 32'' 9 Jakub Przygonski Timo Gottschalk X-Raid Mini Jcw Team 10H 38' 09'' +1H 06' 47'' 10 Orlando Terranova Daniel Oliveras Carreras Bahrain Raid Xtreme 10H 39' 26'' +1H 08' 04''

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/01/2022