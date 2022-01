Dakar Moto, tappa 3: successo a Rodrigues, Sunderland resta leader per un soffio

SPRINT RODRIGUES La terza tappa della Dakar Moto, con partenza e arrivo a Al Qaisumah per un totale di 636 km di cui 255 cronometrati, ha visto trionfare Joaquim Rodrigues, in sella alla Hero Motorsports. Il portoghese è transitato sempre nelle posizioni di testa a tutti gli intermedi, fino a conquistare la prima posizione proprio sul traguardo, con poco più di un minuto di vantaggio sulle KTM di Toby Price e Mason Klein. Beffato invece Daniel Sanders, transitato con il miglior tempo dal secondo al quinto parziale, ma solo quinto alla fine alle spalle anche di Skyler Howes.

SUNDERLAND IN RITARDO, RIECCO PETRUCCI Era partito molto forte anche il leader della generale Sam Sunderland, con il secondo parziale al primo intertempo. L'australiano ha poi progressivamente perso un paio di minuti a ogni settore, finendo solo diciassettesimo con 7'30'' di ritardo. Il pilota della Gas Gas rimane in prima posizione ma il francese Adrien Van Beveren, oggi nono, è ora staccato di soli 4 secondi, mentre il podio virtuale è completato dal già citato Klein. Dopo la sfortuna di ieri, si è rivisto in gara anche Danilo Petrucci, rientrato grazie alla formula jolly. Il ternano ha ottenuto il 22° tempo, con 9'21'' di ritardo da Rodrigues.

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA 3a TAPPA AL QAISUMAH - AL QAISUMAH

Dakar Moto 2022: Adrien Van Beveren (Yamaha)

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 3a TAPPA

POS. PILOTa MOTO TEMPO DISTACCO 1 Sam Sunderland Gasgas Factory Racing 11H 13' 40'' 2 Adrien Van Beveren Monster Energy Yamaha Rally Team 11H 13' 44'' +00' 04'' 3 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing 11H 15' 10'' +01' 30'' 4 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing 11H 17' 35'' +03' 55'' 5 Daniel Sanders Gasgas Factory Racing 11H 22' 34'' +08' 54'' 6 Lorenzo Santolino Sherco Tvs Rally Factory 11H 25' 27'' +11' 47'' 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda 11H 30' 31'' +16' 51'' 8 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing 11H 31' 25'' +17' 45'' 9 Stefan Svitko Slovnaft Rally Team 11H 31' 34'' +17' 54'' 10 Aaron Mare Hero Motosports Team Rally 11H 32' 21'' +18' 41''

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/01/2022