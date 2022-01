Dakar Moto, tappa 11: Benavides di un soffio su Sunderland, crolla Van Beveren

UNA DOLCE BEFFA La penultima tappa della Dakar Moto 2022 ha dato probabilmente lo scossone decisivo per la classifica finale della competizione. I 346 km percorsi con partenza e arrivo a Bisha hanno visto l'argentino Kevin Benavides (KTM) ottenere il miglior tempo, precedendo di soli 4 secondi Sam Sunderland dopo un lungo testa a testa negli intertempi. Il britannico della GasGas può sorridere nonostante la vittoria di giornata sfuggita per un soffio, perché grazie ai risultati di oggi è il nuovo leader della classifica generale, con quasi 7' minuti da gestire nel gran finale di domani.

CROLLO VAN BEVEREN Lo sconfitto di giornata è senz'altro il francese Adrien Van Beveren, il quale aveva iniziato la giornata in prima posizione assoluta. Il pilota della Yamaha è andato in difficoltà fin dai primi chilometri, accumulando subito ritardo (58° tempo dopo 43 km di speciale) e nervosismo, come lui stesso ha ammesso a fine giornata. Il quindicesimo tempo finale, a oltre 21' da Benavides, lo fa crollare giù dal podio, al quarto posto della classifica ora comandata da Sunderland. Nella tappa di oggi, il terzo posto è andato al portoghese Joaquim Rodrigues, il quale ha preceduto Matthias Walkner e Ricky Brabec. Danilo Petrucci ha invece chiuso in diciassettesima posizione.

VEDI ANCHE

⏱ More than 21 minutes behind today's stage winner, @A_Vanbeveren probably lost the Dakar... but he still enjoys riding in the Saudi dunes. 🏜



🤩 And we like it too!#Dakar2022 pic.twitter.com/MPjo7fJIgH