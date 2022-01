Dakar auto, tappa 9: Toyota da sogno! Vince De Villiers, Al-Attiyah sempre più in fuga

Dopo il trionfo di casa Audi, stavolta è la Toyota a festeggiare. Nella emozionante sfida tra batterie a motori a combustione, tra futuro e presente, stavolta è la casa giapponese a segnare un importante colpo: nella tappa 9 di questa edizione della Dakar, è infatti dominio assoluto da parte delle Hilux, con Giniel De Villiers che si prende il primo successo del 2022, il diciottesimo di una carriera leggendaria. Alle spalle del quasi cinquantenne sudafricano c’è il connazionale e compagno di squadra Henk Lategan, privato della prima vittoria nel rally raid più prestigioso per un ritardo di soli 9 secondi.

Dakar 2022: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O. Dakar

AL ATTIYAH ALLUNGA Paga invece un minutino di gap Nasser Al-Attiyah. Il campione qatariota completa così la tripletta tutta Toyota Gazoo Racing, ma è chiaro che i sorrisi sono più per la classifica complessiva che non per il terzo gradino del podio di giornata. Dopo due tappe in difesa, il cinquantunenne ha infatti rosicchiato ancora circa un minuto al grande avversario per la vittoria finale Sebastien Loeb, giunto quinto al traguardo con 2’11” di gap da De Villiers. A separare i due rivali per lo scettro di questo rally raid c’è il vincitore di ieri, un Mattias Ekstrom sempre più a proprio agio al volante dell’Audi elettrica tra le dune della sua prima Dakar.

Dakar 2022: Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) | Foto: A.S.O. Dakar

LA CLASSIFICA Il minuto guadagnato oggi da Al Attiyah sarebbe quasi un’ipoteca del quarto titolo, se solo la corsa non fosse tra le più difficili, dure e imprevedibili nel panorama motoristico internazionale. Il vantaggio di oltre 39 minuti su Loeb, a tre tappe dalla conclusione, è comunque abbastanza solido da consentire al pilota del Qatar di amministrare senza dover spingere a tutto gas. In terza posizione si conferma ancora Yazeed Al Rajhi, a poco meno di un’ora di ritardo con la sua Toyota Hilux Overdrive. A proposito dello squadrone nipponico, la vittoria di tappa permette a De Villiers di rientrare in top-5: il sudafricano risale dalla settima alla quinta piazza, alle spalle dell’argentino Orlando Terranova. Prosegue invece l’inseguimento di casa Audi alla zona nobile del tabellone: dopo il risultato odierno, Ekstrom è undicesimo, a 2 ore e 43 dalla vetta, ma a “soli” 10 minuti dal decimo posto di Mathieu Serradori.

Dakar 2022: Mattias Ekstrom (Audi) | Foto: A.S.O. Dakar

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA 9a TAPPA WADI AL DAWASIR – WADI AL DAWASIR

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING 02h 23' 08'' DENNIS MURPHY 2 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 00h 00' 09'' BRETT CUMMINGS 3 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 01' 04'' MATTHIEU BAUMEL 4 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT + 00h 02' 07'' EMIL BERGKVIST 5 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 02' 11'' FABIAN LURQUIN 6 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT + 00h 02' 48'' LUCAS CRUZ 7 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 00h 03' 15'' LOIC MINAUDIER 8 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT + 00h 03' 45'' EDOUARD BOULANGER 9 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING + 00h 04' 03'' LEONARD CREMER 10 NANI ROMA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 04' 19'' ALEX HARO BRAVO

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 9a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 30h 10' 04'' MATTHIEU BAUMEL 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 39' 05'' FABIAN LURQUIN 3 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 58' 44'' 00h 00' 35'' MICHAEL ORR 4 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 01h 36' 09'' 00h 12' 00'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 5 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 01h 45' 01'' 00h 05' 00'' DENNIS MURPHY 6 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 01h 46' 04'' TIMO GOTTSCHALK 7 VLADIMIR VASILYEV VRT TEAM + 01h 48' 33'' 00h 05' 00'' OLEG UPERENKO 8 MARTIN PROKOP BENZINA ORLEN TEAM + 02h 04' 28'' 00h 07' 00'' VIKTOR CHYTKA 9 SEBASTIAN HALPERN X-RAID MINI JCW TEAM + 02h 14' 52'' 00h 05' 00'' BERNARDO GRAUE 10 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 02h 33' 42'' 00h 15' 00'' LOIC MINAUDIER

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/01/2022