Dakar auto 2022, tappa 4: Al-Attiyah beffa Al Rajhi, Vanagas si ribalta - Video

L’Arabia Saudita era pronta a festeggiare il successo dell’idolo di casa Yazeed Al Rajhi, ma a esultare è invece il “solito” Nasser Al-Attiyah. La leggenda di casa Toyota ha infatti conquistato la sua vittoria numero 44 in carriera, nella quarta frazione che ha portato il plotone di auto, moto, quad e camion della Dakar 2022 a fare il proprio ingresso nella capitale Riyadh al termine di una prova speciale di ben 465 km (la più lunga della corsa). Il qatariota era però arrivato “solo” secondo al traguardo, prima che il vincitore Al Rajhi subisse una penalizzazione di due minuti per eccesso di velocità, scivolando così addirittura dalla vetta al quinto posto.

Dakar 2022: Yazeed Al Rajhi (Toyota) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

4 COSTRUTTORI AL TOP A prendere la piazza d’onore di giornata, alle spalle di Al-Attiyah, è dunque Sebastien Loeb, che ferma il cronometro a soli 25 secondi dalla Toyota Hilux del capoclassifica. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz, che prosegue il momento favorevole di casa Audi dopo la vittoria della frazione di ieri, seguito dalla Mini di Yasir Seaidan. Sono così le auto di quattro costruttori diversi (Toyota, Prodrive, Audi e Mini) a occupare i primi quattro posti, racchiusi in poco più di 90 secondi di gap. Il già citato Al Rajhi porta invece il suo Overdrive Toyota in quinta posizione davanti all’altra Toyota di Giniel De Villiers. Da segnalare l’uscita di scena di Benediktas Vanagas, fino a ieri quindicesimo nella generale, protagonista di uno spettacolare capottamento (video sotto) per fortuna senza conseguenze fisiche per pilota e navigatore.

LA GENERALE I distacchi decisamente contenuti implicano anche come la classifica non sia poi così diversa rispetto a quella che si era consolidata al termine della terza frazione, con il solo Lucio Alvarez che perde due posizioni scalando dalla terza alla quinta piazza. Grazie alla vittoria e agli ulteriori 25 secondi guadagnati sul primo degli inseguitori Loeb, è ovviamente Nasser Al-Attiyah a rafforzare la leadership, che adesso consta di oltre 38 minuti di vantaggio. Nonostante la vittoria di tappa sfumata “a tavolino”, Al Rajhi può comunque sorridere per essere salito in zona podio, con 49 minuti e 15 secondi di gap dal leader.

Dakar 2022: Sebastien Loeb (Prodrive) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA 4a TAPPA AL QAISUMAH – RIYADH

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 03h 54' 40'' MATTHIEU BAUMEL 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 25'' FABIAN LURQUIN 3 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT + 00h 00' 52'' LUCAS CRUZ 4 YASIR SEAIDAN X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 01' 34'' ALEXEY KUZMICH 5 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 01' 46'' 00h 02' 00'' MICHAEL ORR 6 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 00h 03' 55'' DENNIS MURPHY 7 BERNHARD TEN BRINKE OVERDRIVE TOYOTA + 00h 04' 07'' SÉBASTIEN DELAUNAY 8 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 05' 10'' TIMO GOTTSCHALK 9 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 00h 06' 43'' LOIC MINAUDIER 10 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 08' 38'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS

Dakar 2022: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 4a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 13h 26' 02'' MATTHIEU BAUMEL 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 38' 05'' FABIAN LURQUIN 3 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 49' 15'' 00h 02' 00'' MICHAEL ORR 4 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 00h 49' 17'' 00h 05' 00'' DENNIS MURPHY 5 LUCIO ALVAREZ OVERDRIVE TOYOTA + 00h 53' 58'' ARMAND MONLEON 6 VLADIMIR VASILYEV VRT TEAM + 01h 03' 52'' OLEG UPERENKO 7 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 01h 11' 57'' TIMO GOTTSCHALK 8 MARTIN PROKOP BENZINA ORLEN TEAM + 01h 13' 26'' VIKTOR CHYTKA 9 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 01h 16' 42'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 10 SEBASTIAN HALPERN X-RAID MINI JCW TEAM + 01h 17' 23'' BERNARDO GRAUE

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/01/2022