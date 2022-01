La seconda vita delle batterie Audi: il progetto di RWE

Audi e RWE (colosso dell’energia tedesco con sede a Essen) hanno sottoscritto una partnership per il riciclo delle batterie esauste delle BEV (Battery Electric Vehicle). RWE ha inaugurato infatti un nuovo sito di stoccaggio di energia elettrica a Herdecke (Germania) che utilizza gli accumulatori delle vetture full-electric dei Quattro Anelli (qui il piano di Volkswagen per le batterie al litio). In questa maniera, l’impianto sarà in grado di immagazzinare un quantitativo di corrente pari a 4,5 MWh.

Tecnici RWE al lavoro

A NUOVA VITA Le batterie dismesse dalla Casa di Ingolstadt sono quelle che fino a poco tempo fa alimentavano i muletti di Audi e-tron (la prima Audi 100% elettrica). Secondo i tecnici Audi - una volta conclusi i cicli di collaudo - le batterie dispongono ancora di una capacità residua di oltre l'80%. Di fatto, ciò rende queste ''batterie di seconda mano'' perfette per l'uso in sistemi di accumulo industriali. A seconda dell’utilizzo, le celle al litio hanno una vita utile rimanente di circa dieci anni, hanno un prezzo decisamente economico e consentono di risparmiare molta CO2.

Audi e-Tron in carica

SOSTEGNO ALLA RETE A Herdecke, RWE ha completato la costruzione di un sito di 160 metri quadrati per ospitare 60 moduli batteria, da 700 chilogrammi l’uno. L'installazione degli accumulatori all'interno della struttura è stata completata lo scorso ottobre. Tutti i componenti sono stati messi in funzione a partire da novembre. RWE prevede di allacciare l’impianto di accumulo alla rete elettrica nazionale nelle prossime settimane, in maniera tale da garantire la stabilità del network nei momenti di picco. Roger Miesen, CEO di RWE ha dichiarato: ''Un potente sistema di accumulo a batterie è essenziale per la transizione energetica. Sono necessarie tecnologie di stoccaggio flessibili per compensare le fluttuazioni a breve termine delle rinnovabili e per stabilizzare la rete. L'esperienza acquisita in questo progetto ci aiuterà a identificare le applicazioni idonee per lo sfruttamento di questa soluzione''.

Roger Miesen, CEO di RWE

PROGETTI AMBIZIOSI ''La mobilità a emissioni zero è l'obiettivo finale di Audi. Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo ambizioso traguardo. Il nostro piano è di lanciare più di 20 modelli completamente elettrici entro il 2025. La nostra strategia va ben oltre l’automobile ed è per questo stiamo sottoscrivendo partnership con aziende leader del settore energetico […] inoltre stiamo intensificando i nostri sforzi per garantire che le batterie vengano riciclate in modo sempre più efficace'', ha dichiarato Oliver Hoffmann, membro del Board per lo sviluppo tecnico di Audi AG.

