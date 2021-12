Audi A3 Sportback: Allroad o Citycarver? La compatta si da al fuoristrada

ARRIVA LA A3 PER ANDARE IN FUORISTRADA Lo scorso anno Audi ha fatto debuttare la nuova A3 e a luglio 2019 ha introdotto La A1 Citycarver, un nuovo membro della grande famiglia Allroad, composta da modelli progettati per le avventure all'aria aperta, cioè con specifiche tecniche che permettono di affrontare un leggero fuoristrada. I due modelli più conosciuti sono la A6 Avant e la A4 Avant. Oggi abbiamo nuove foto spia, questa volta scattate sulle strade innevate della Scandinavia, che confermano e aggiungono qualcosa a quanto rivelato solo poche settimane fa e che testimoniano che la Casa di Ingolstadt sta preparando un modello caratterizzato da una maggiore altezza da terra, che potrebbe essere chiamato “Allroad” o “Citycarver”. Il nome ufficiale di questa versione della A3 non è ancora stato dichiarato, ma è prevedibile che la nuova variante sarà collocata tra la A3 Sportback e la Q3. Tuttavia, nonostante le numerose immagini dei muletti pizzicati durante i test, è ancora difficile capire con precisione cosa si nasconda sotto la “tuta mimetica”.

Nuova Audi A3 Allroad: le foto spia dei muletti sulla neve della ScandinaviaPROTEZIONI SULLA CARROZZERIA E ASSETTO RIALZATO Si possono, però, intravvedere gli elementi protettivi in plastica grezza attorno ai parafanghi e sul paraurti anteriore. La zona posteriore, invece, rimane la stessa della A3 che conosciamo tutti. Sul tetto compaiono le barre portatutto, che potrebbero essere un accessorio standard su questa versione; quindi, questa è un’altra indicazione sulla vocazione off-road della tedesca. Lato motori, la gamma sarà quasi certamente articolata su unità a tre e quattro cilindri, benzina e diesel mild-hybrid e plug-in hybrid come i modelli già presenti in listino. Non si parla ancora di una A3 100% elettrica, ma per il futuro non è da escludere anche una soluzione a zero emissioni. Ricordiamo che la A1 Citycarver ha un assetto rialzato di 35 mm; quindi, ci si può aspettare una soluzione simile per questa A3, potenzialmente con l'aggiunta della trazione integrale “quattro”. Il lancio potrebbe avvenire alla fine del 2022 per arrivare dai concessionari nei primi mesi del 2023. Crisi dei semiconduttori permettendo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/12/2021