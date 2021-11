Nuova Audi A3 Allroad? Qualcosa bolle in pentola. Le foto spia

Altezza mezza bellezza e la bellezza, sì sa, suscita invidia. Quella che sembra poter affliggere Audi A3, nei confronti dei SUV, o comunque delle colleghe di gamma dal maggior sviluppo in verticale. A luglio 2019 Audi introdusse A1 Citycarver come nuovo membro entry level della famiglia Allroad, cioè veicoli né SUV, né a guida standard. Una via di mezzo, per l'impiego misto, o all terrain che dir si voglia. Le foto spia di oggi testimoniano come a Ingolstadt stiano preparando un altro modello sempre della serie ''A'', ma dalla maggiore altezza da terra. A3 Allroad? A3 Citycarver?

Audi A3 Allroad? Le foto spia

VEDI ANCHE

MISTERO Il nome ufficiale di questa probabile versione di Audi A3 (sfoglia la gallery) non è noto: si può in ogni caso prevedere come la nuova variante a catalogo sarà collocata tra A3 hatchback e Q3. Difficile anche stabilire con precisione cosa si nasconda sotto il camuffamento, tuttavia già si possono percepire gli elementi protettivi in plastica attorno ai parafanghi e sul paraurti anteriore.

Audi A3 si solleva da terra?

SOLLEVATI La parte posteriore è la stessa di A3 standard, quelle barre al tetto invece no, sono diverse: anche questo particolare suggerisce un potenziale uso pseudo-fuoristradistico. A1 Citycarver adotta sospensioni che sollevano l'auto di ulteriori 35 mm, quindi ci si può aspettare un trattamento simile anche per A3 Allroad (o qualunque sia il nome ufficiale). Necessariamente, con l'aggiunta della trazione integrale ''quattro''. Presto sapremo qualcosa in più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2021