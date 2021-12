Sfida all'autonomia elettrica dell'Audi A3 plug-in hybrid. Il video

Prove dell'Audi A3 plug-in hybrid ne abbiamo? Ma certo che sì: c'è il video di Lorenzo Centenari, fatto in occasione del primo contatto, e poi c'è il day-by-day di Alessandro Perelli. Dell'Audi A3 Sportback 40 TFSI e sappiamo tutto, si può dire. O forse no? Una trasferta in Sicilia mi ha permesso un test dell'auto un po' particolare, tutto incentrato sulla guida a emissioni zero.

Accreditata di una velocità massima a batterie di ben 140 km/h, di una potenza elettrica di 109 CV e di una coppia di 330 Nm, la compatta alla spina di Ingolstadt è un'auto che si presta a essere impiegata nel quotidiano quasi esclusivamente come un'auto elettrica. Con una ricarica di 5 ore da una presa domestica (la potenza massima assorbita è di 2,9 kW) guadagna fino a 67 km di autonomia dichiarati, grazie alla batteria da 9,8 kWh netti (lordi sono 13 kWh).

Quanto questi dati siano veritieri - e mi riferisco in particolare all'autonomia - l'ho verificato sull'antico circuito delle Madonie: sulle strade che un tempo ospitavano la mitica Targa Florio. Il piacere di guida era tale che, lo ammetto, sono partito a cannone, sprecando un sacco di energia. Preso atto di ciò ho cercato di salvare il salvabile, amministrando ciò che restava nelle batterie. Sarò riuscito a battere il dato dichiarato? Guardate il video per scoprirlo.

Motore 1.395 cc, turbo benzina plug-in hybrid Potenza e coppia 204 CV; 350 Nm Velocità 227 km/h (140 km/h in modalità EV) Da 0 a 100 km/h 7,6 sec Cambio doppia frizione a 6 marce Trazione anteriore Dimensioni 4,34 x 1,82 x 1,45 m Bagagliaio 280-1.100 litri Autonomia 67 km Ricarica 5 ore a 2,9 kW in corrente alternata Prezzo da 41.450 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2021