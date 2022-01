Nuova Audi A4: in arrivo la sesta generazione, sarà anche 100% elettrica

IN ARRIVO LA BEST SELLER DEI QUATTRO ANELLI L'Audi A4 di sesta generazione arriverà dai concessionari nel 2023 e i prototipi del nuovo modello stanno macinando chilometri per la messa a punto. Ovviamente, non potevano mancare i test sulle strade ghiacciate della Scandinavia e un muletto è stato beccato dai fotografi proprio in Svezia. Si tratta della A4 in versione Avant, storica rivale della BMW Serie 3 e della Mercedes Classe C, che continueranno a essere vendute nelle due varianti di carrozzeria, berlina e station wagon. L’Audi sarà costruita su una versione modificata della piattaforma MLB già esistente e che è alla base di un'ampia gamma di altri modelli del Gruppo Volkswagen e sarà equipaggiata con una famiglia di motori benzina e diesel aggiornati, sia mild-hybrid sia plug-in e offerti con schema a trazione anteriore o a quattro ruote motrici. Markus Hoffmann, responsabile della ricerca e sviluppo di Audi, ha dichiarato: “Oggi disponiamo già di moduli di elettrificazione, dalle ibride leggere alle ibride plug-in, e ci concentreremo ancora più intensamente sull'elettrificazione nelle auto che arriveranno in futuro”. Secondo quanto riferito da Ingolstadt, il piano industriale di Audi include un modello high performance RS con trazione integrale 100% elettrica e una RS4 ibrida per completare una line up supportata da due piattaforme differenti. La prima sarà utilizzata per le varianti ibride con motore a combustione e l'altra per i modelli puramente a zero emissioni.

Nuova Audi A4 2023: in arrivo sia con carrozzeria berlina sia SW AvantTUTTA LA GAMMA CON L’AIUTO ELETTRICO L'elettrificazione si estenderà a tutta la gamma, fino al vertice con la futura RS4, che manterrà l'odierno motore a benzina V6 biturbo da 2,9 litri ma già pronta per ospitare un sistema di assistenza elettrica che aumenterà la sua potenza oltre i 450 CV del modello attuale. Ma in fase di sviluppo c’è anche la nuova A4 e-tron 100% elettrica. Destinata a sfidare la Tesla Model 3 e la nuova BMW i4, la berlina dei quattro anelli si basa sull'architettura Premium Platform Electric (PPE) che è stata sviluppata in un programma congiunto tra Audi e un’altra consociata del Gruppo Volkswagen, Porsche. La nuova A4 elettrica è destinata ad adottare un design esterno sostanzialmente simile ai modelli con motore a combustione, ma avrà una griglia chiusa e altri elementi di stile unici per migliorare ulteriormente la sua efficienza aerodinamica e distinguerla dai modelli con motore ibrido. Sebbene non sia ancora confermato, è probabile che presenti un layout a cinque porte con un portellone posteriore simile all'odierna A5 Sportback.

Nuova Audi A4 2023: motori ibridi e, più avanti, anche 100% elettricoIN PROGETTO ANCHE UNA RS A ZERO EMISSIONI La A4 e-tron sarà venduta con una soluzione a trazione posteriore e motore singolo, ma anche a quattro ruote motrici con doppio motore quando arriverà nel 2024. La gamma sarà completata da un modello elettrico RS ad alte prestazioni, con una potenza fino a 475 CV e 800 Nm di coppia. A livello di misure, sembra che la nuova A4 sia poco cambiata rispetto al modello odierno, che si allunga fino a 4,77 metri, per 1,85 metri di larghezza e 1,43 metri di altezza. Tra le modifiche apportate alla piattaforma MLB utilizzata dalle versioni benzina e diesel della nuova A4 ci sarà un alloggiamento posteriore per ospitare una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh, la stessa già utilizzata dalle versioni plug-in delle odierne Q5, A6 e A7. I dettagli scarseggiano, ma sappiamo che la stessa batteria montata sui modelli più grandi di oggi offre un'autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 70 chilometri. Detto questo, Audi potrebbe aumentare questo valore fino ai 100 chilometri dichiarati dell'autonomia a zero emissioni della nuova Mercedes Classe C.

Nuova Audi A4 2023: debutterà con sistemi di sicurezza e infotainment di ultima generazioneEVOLUZIONE PER SICUREZZA E CONNETTIVITÀ Ulteriori sviluppi per la piattaforma MLB includono una nuova architettura elettrica con capacità a 48V. Ciò consentirebbe l'adozione di funzioni aggiuntive come il sistema Dynamic All-Wheel Steering utilizzato da A6, A7, A8, Q7 e Q8, nonché nuove funzioni di guida autonoma attualmente in fase di sviluppo dalla divisione Car Software di Audi. Il nuovo software fornirebbe, inoltre, la base per una gamma di nuove funzionalità digitali e di connettività. Tra questi ci sarebbe la funzione di comunicazione sviluppata con Huawei, che permetterebbe il pagamento contactless del rifornimento o ricarica, dei pedaggi, del parcheggio, dei ristoranti tipo drive-in e altri servizi dall'interno dell'auto tramite l'app MyAudi.

Nuova Audi A4 2023: in gamma anche la versione RS high performanceSOSPENSIONI ADATTIVE? FORSE… Lato autotelaio, la nuova A4 monterà anche una versione aggiornata delle sospensioni anteriori e posteriori multi-link in alluminio del modello attuale, con l’aggiunta della regolazione attiva sui modelli al top della gamma. Tanto è vero che notizie (per la verità mai confermate) suggerivano che la prossima A4 avrebbe montato molle pneumatiche sull’asse posteriore, sebbene queste possano essere riservate esclusivamente alla A4 e-tron. Il motore a combustione più usato per la futura A4 sarà una versione di quinta generazione del quattro cilindri turbo 2,0 litri benzina, nome in codice EA888. Introdotto per la prima volta nel 2008, è stato riprogettato per soddisfare le nuove normative sulle emissioni Euro 7 con una serie di aggiornamenti, tra cui sistemi di iniezione del carburante e filtri antiparticolato di nuova concezione. I motori a combustione rielaborati per la nuova A4 sono destinati a essere abbinati esclusivamente a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti o con convertitore di coppia a otto rapporti, per garantire la massima efficienza e ridurre il più possibile gli inquinanti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/01/2022