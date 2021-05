LAVORI IN CORSO La sesta generazione della berlina più venduta di Ingolstadt dovrebbe debuttare entro il 2023: il restyling dell’attuale è stato introdotto solo un paio di anni fa, e la gamma è stata appena arricchita di due nuovi allestimenti sportivi, S line competition ed S line competition plus. Non c’è fretta, insomma, ma fervono comunque i lavori per la nuova Audi A4, che porterà con sé parecchie novità.

DUE PIATTAFORME Tra i piani per la nuova media di Ingolstadt c'è l’ipotesi di un top di gamma composto da un modello RS a trazione integrale solo elettrico, affiancato da una RS4 con motore a combustione interna e impianto mild hybrid. Due soluzioni agli antipodi, che impongono l’utilizzo di due diversi pianali, uno per le versioni ibride (basato sull’attuale MLB) e uno per il modello puramente elettrico. In un periodo di transizione come quello che stiamo vivendo, in cui convivono realtà così diverse, è una soluzione a cui molti potrebbero voler ricorrere. Le dimensioni non dovrebbero discostarsi molto dal modello attuale, lungo 4772 mm, largo 1847 mm e alto 1435 mm.

TUTTE ELETTRIFICATE Confermata, almeno stando ai rumor che circolano nei corridoi di Ingolstadt, sia la versione berlina a tre volumi che quella station wagon Avant. In ossequio alle sempre più stringenti normative anti inquinamento, sia le motorizzazioni a benzina sia quelle a gasolio saranno elettrificate. Presente fin dal debutto il modello plug-in con batteria da 14,4 kWh netti, per un’autonomia in modalità solo elettrica di circa 50 km. La RS4 manterrà il V6 a benzina da 2,9 litri attuale, con un piccolo aiutino elettrico che potrebbe portare la potenza complessiva a superare gli attuali 450 CV. Ancora incerto il destino delle versioni g-tron a metano, carburante alternativo e pulito i cui volumi di vendita sono in calo (ma non in Italia). Nuova Audi A4 dovrebbe poter montare le quattro ruote sterzanti, e dotarsi della guida assistita di secondo livello, oltre a una nuova serie di funzionalità connesse (tra cui l’apertura dell’auto tramite smartphone).

A4 E-TRON Concepita per sfidare la Tesla Model 3 e la BMW i4 appena annunciata, la A4 e-tron sarà realizzata sul pianale Premium Platform Electric (PPE) della A6 e-tron, e di altre auto a batteria del gruppo (tra cui il primo Porsche Macan elettrico). Dal punto di vista estetico, anche per ragioni aerodinamiche, la linea potrebbe riprendere quella dell’attuale A5 con tetto spiovente e portellone posteriore, oltre alla prevedibile calandra chiusa. Disponibile, come gli altri modelli elettrici del gruppo Volkswagen, sia con motore posteriore che un secondo motore all’asse anteriore e la trazione integrale, con la versione RS da circa 500 CV.