Audi Q6 e-tron Sportback: il SUV elettrico abbassa il tetto ma non le ambizioni

IL SUV ELETTRICO RADDOPPIA Questa volta la mimetica è davvero pesante. Praticamente un telo nero a coprire la carrozzeria di un SUV/Coupé di colore rosso opaco, che lascia intravvedere poco o nulla delle forme e dei dettagli. Ma sotto il mantello e la maschera come neanche Zorro poteva nascondersi ritroviamo alcuni tratti famigliari di un modello Audi e da qui partiamo con l’analisi. Allargate l’immagine della vista di profilo, avete notato la scritta e-tron sotto la porta posteriore? La piega della coperta mimetica è provvidenziale per darci un indizio su cosa bolle in pentola. Comunque, non stiamo parlando di un segreto di stato, ma di un modello che era già nell’agenda della casa di Ingolstadt, ovvero la Q6 e-tron Sportback, cioè la versione sportiveggiante della futura Q6 e-tron, che già abbiamo conosciuto in forma di prototipo. E adesso veniamo ai fatti.

Nuova Audi Q6 e-tron Sportback: il SUV/Coupé muove i primi passiUNA PIATTAFORMA, TANTI MODELLI Audi e Porsche stanno condividendo lo sviluppo della nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) e uno dei primi modelli Audi a utilizzare l’inedita piattaforma sarà proprio il SUV Q6 e-tron. Tuttavia, il modello “standard”, subito dopo il suo lancio, sarà affiancato dalla variante “Sportback”, come da tradizione Audi e le foto immortalano un prototipo all'interno di una struttura di prova in Spagna. Confermate per il lancio nel 2022 dal CEO di Audi Markus Duessman, le varianti SUV e Sportback si piazzeranno tra la Q4 e-tron, che utilizza la piattaforma MEB del Gruppo VW, e l'ammiraglia e-tron ​, che si basa su una versione modificata dell'architettura MLB. Entrambe le varianti Q6 e-tron saranno costruite a Ingolstadt, dove Audi sta anche realizzando un nuovo impianto di produzione di batterie per rifornire la sua gamma di veicoli elettrici in costante espansione.

Nuova Audi Q6 e-tron Sportback: sotto il mantello si vede la linea del tetto inclinatoSTESSO PERCORSO DELLE GRANTURISMO A questo punto, è chiaro che le due Q6 e-tron diventeranno le gemelle della futura Porsche Macan elettrica, più o meno allo stesso modo in cui la berlina sportiva e-tron GT di Audi condivide la maggior parte della sua struttura con la Porsche Taycan. Come nel caso delle due granturismo a batterie, il SUV medio di Porsche arriverà diversi mesi prima di Audi Q6 e-tron, con la versione Sportback che dovrebbe debuttare qualche mese più in là. L'architettura PPE, basata sulla piattaforma J1 utilizzata per Taycan ed e-tron GT, è progettata per i modelli di lusso di entrambi i costruttori, sia in versione a ruote basse sia SUV.

Nuova Audi Q6 e-tron Sportback: architettura condivisa con Porsche Macan EVCOME SI EVOLVE IL DESIGN In termini di stile, il nostro avvistamento di un prototipo suggerisce una forte influenza da parte del più grande SUV e-tron, con la Q6 e la Q6 Sportback che adottano una silhouette arretrata della cabina e in particolare la Sportback una linea del tetto inclinata verso la coda e archi posteriori più muscolosi. Sebbene entrambe le Q6 saranno meccanicamente identiche alla Macan EV, condivideranno poco nel resto della progettazione. Le Q6 e-tron punteranno più sulle prestazioni rispetto all'attuale auto a combustione, data la natura della loro architettura PPE.

Nuova Audi Q6 e-tron Sportback: le versioni più potenti arriveranno fino a 600 CVPOTENZE DA SUPERCAR ED ELEVATA AUTONOMIA Inoltre, le varianti high performance, probabilmente targate RS - in linea con il piano di Audi di elettrificare la gamma dei suoi modelli più sportivi - dovrebbero erogare circa 600 CV suddivisi sui due assi, sebbene la piattaforma PPE sia stata progettata per ospitare solo un motore elettrico montato posteriormente. La piattaforma PPE ha anche una funzionalità di ricarica a 800 Volt integrata, il che significa che la Macan EV e la Q6 e-tron saranno in grado di caricare a velocità fino a 350 kW. L'autonomia dovrebbe essere superiore a 500 chilometri, dato che si dice che la e-tron GT entry-level sia in grado di sfiorare tale percorrenza con ciascuna carica. Le Q6 e-tron offriranno anche un vantaggio dinamico rispetto alle auto elettriche basate su MEB di Audi e Volkswagen, grazie al torque-vectoring integrato e all’asse posteriore sterzante, sebbene questi dovrebbero essere appannaggio dei modelli più performanti e costosi.

Nuova Audi Q6 e-tron Sportback: capacità di ricarica fino a 350 kWPOTREBBE ARRIVARE PRIMA UNA A4 BEV? Infine, ancora molto dubbi se questo nuovo SUV elettrico arriverà prima di una berlina elettrica delle misure di una A4, che Audi ha presentato in anteprima per la prima volta nel 2019 ed è stata descritta dai vertici dell'azienda come l'Audi più importante a utilizzare la piattaforma PPE. Per queste notizie bisogna ancora aspettare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/07/2022