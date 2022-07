Audi Quality Plus: certificazione usato, ma per i privati

Come funziona e quanto costa il nuovo servizio che i Quattro Anelli dedicano a chi intende vendere un usato per conto proprio

Incaricare la concessionaria di vendere il proprio usato: minore profitto, ma tempistiche generalmente più veloci. Oppure, avventurarsi sul mercato in solitaria: se vendi da privato avrai maggior potere negoziale in termini economici, ma al tempo stesso una maggiore debolezza se ti verrà chiesto di fornire certe garanzie. Ecco perché il servizio Audi Quality Plus suona come una soluzione particolarmente interessante: il marchio fa i controlli e fornisce la certificazione, a venderla ci pensi tu. Ma con un asso nella manica.

BOLLINO DI QUALITÀ Non sono nuovi, i Quattro Anelli, a idee che favoriscano la compravendita delle vetture usate. Il programma Audi Prima Scelta :plus è attivo ormai da tempo e riscuote consensi grazie all'attenzione certosina con la quale ogni auto viene passata al vaglio prima di rinascere a seconda vita e debuttare sul mercato secondario. Audi Prima Scelta :plus, tuttavia, coinvolge il parco usato ritirato dai concessionari stessi e ha come target l'acquirente: con Audi Quality Plus, il Costruttore erogherà solo il servizio della certificazione, un documento utile sia al compratore, sia al privato venditore, al quale verrà riservato l'onere e l'onore di piazzare l'auto al miglior offerente. I controlli non saranno così minuzioni come col programma Prima Scelta, ma a fare la differenza è il timbro Audi stesso.

NELLA PRATICA Il servizio è attivo presso tutti i Dealer e Service Partner Audi. Al prezzo suggerito di 180 euro, lo staff svolgerà una serie di 20 controlli: dall'analisi della carrozzeria alla funzionalità dei gruppi ottici, dal check degli interni alla prova dei sistemi di infotainment, connettività e climatizzazione. Passando, ovviamente per la verifica delle componenti meccaniche maggiormente soggette a usura, oltre a una prova dinamica della vettura.

VALORE AGGIUNTO Una volta ultimata l'ispezione, il concessionario Audi rilascia una relazione tecnica che il proprietario dell'auto potrà esibire all'interno di qualsiasi marketplace di compravendita, moltiplicando in questo modo le chance di finalizzare una trattativa in tempi rapidi e a condizioni favorevoli. Grazie inoltre a una speciale convenzione, sul portale Subito.it la certificazione verrà visualizzata in un display apposito. Nota bene: visti i lunghi tempi di consegna, il mercato del nuovo vive una fase di stallo. A maggior ragione, un mini investimento sulla propria auto usata è oggi iniziativa intelligente.

