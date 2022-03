Auto usata e formula "vista e piaciuta": vale anche per i vizi occulti?

Fidarsi è bene, non fidarsi è pure meglio. Vale - ahimé - nelle negoziazioni di servizi o di prodotti di qualsiasi tipo, automobili usate incluse. Presente la classica clausola ''vista e piaciuta''? Alzi la mano chi ha prestato un'attenzione troppo scarsa ad alcuni dettagli del veicolo in oggetto, per poi ritrovarsi ad affrontare grane sia di ordine meccanico o elettronico, sia - anche peggio - di natura legale. ''Vista e piaciuta'' una formula generica che si ben si presta ai malintesi, un recente pronunciamento della Cassazione dovrebbe tuttavia fare luce una volta per tutte sul suo reale significato.

DURA LEX SED LEX La sentenza N. 9588/2022 della Suprema Corte stabilisce infatti come, nel caso di acquisto di una vettura usata, in presenza della clausola contrattuale ''visto e piaciuto'' il venditore debba essere esonerato solamente dai vizi riconoscibili, ma non dai cosiddetti ''vizi occulti''. Ricostruendo passo per passo la vicenda oggetto della controversia, i giudici sostengono in sostanza come la mera circostanza che si trattasse di un'auto usata non escludesse una ragione per sollevare il venditore dalla responsabilità per vizi, né dalla necessaria verifica che il bene al centro della compravendita fosse conforme a quello previsto nel contratto.

ESEMPI Il nodo sta proprio nella differenza - talvolta sottile - tra vizi riconoscibili e vizi occulti. Un faro malfunzionante o un sincronizzatore del cambio particolarmente usurato sono vizi riconoscibili. Una centralina motore modificata e fonte di possibili problemi, così come la rimozione del filtro antiparticolato, sono vizi occulti. ​​