Auto usata? Con UGØ by Mapfre Warranty l'acquisto è senza sorprese

L’USATO RIPRENDE SLANCIO Nel 2021, secondo ACI (Automobile Club d’Italia), il mercato delle autovetture usate è stato in netta ripresa rispetto al 2020 ed è valso 5 milioni di transazioni, con un rapporto di due auto vendute ogni auto nuova. Ma il problema, inutile nascondersi, è che in Italia il parco circolante è obsoleto e le auto nuove sono sempre più costose. Quindi, il mercato dell’usato gioca un ruolo importante per provare a sostenere la mobilità privata e business grazie al minore costo di acquisto di un modello con qualche anno sulle spalle. In questo contesto, oggi ulteriormente arenato a causa di pandemia, crisi dei microchip e situazione geopolitica molto instabile, vuole diventare protagonista Mapfre Warranty, leader in Italia per servizi offerti nel settore automotive e controllata dal colosso della assicurazioni spagnolo Mapfre Asistencia SA. Lo fa mettendo in campo venti anni di esperienza nel settore automotive, i suoi 3 milioni di assistiti e con una proposta che oggi si può definire innovativa.

UGO by Mapfre Warranty: la presentazione alla stampa del nuovo sistema di certificazioneIL SISTEMA CHE AIUTA COMPRATORE E VENDITORE Nasce UGØ, l’acronimo di Usato Garantito Zero pensieri con la missione di stabilire delle regole precise, chiare e semplici per tutelare chi compra un’auto usata, ma anche il professionista che la vende. Vediamo come funziona e perché può dare un boost al settore dell’usato. UGØ è un innovativo sistema di gestione che facilita la vendita e l’acquisto di un’auto partendo da una valutazione qualitativa chiara del suo stato d’uso. Questa stima viene calcolata grazie a un algoritmo, fornito da un partner esterno di Mapfre Warranty, capace di analizzare una serie complessa di dati oggettivi e utilizzando funzioni di autoapprendimento per migliorare l'accuratezza dei suoi calcoli.

PIATTAFORMA DIGITALE A FIANCO DEL DEALER Queste le parole di Gian Paolo Aliani Soderi, Direttore Generale di Mapfre Asistencia e Mapfre Warranty Italia: “La propensione continua all’innovazione della nostra azienda ha portato alla nascita di UGØ, soluzione B2B all’avanguardia, appositamente pensata per il mondo dell’usato''. E ancora: ''... crediamo che la tecnologia sia un fattore strategico a patto che garantisca valore aggiunto: con la nostra nuova piattaforma diamo vita a un'esperienza rinnovata, che crea consapevolezza e fiducia tra le parti, in un momento delicato come quello della vendita e dell’acquisto di un veicolo usato”. Pensiero condiviso dai rappresentanti delle associazioni di categoria presenti alla conferenza con la stampa: Adolfo de Stefani Cosentino (Presidente Federauto) e Fabrizio Guidi (Presidente Asconauto), che hanno appoggiato in pieno questa nuova proposta di Mapfre Warranty. In pratica, il sistema supporta il rivenditore attraverso una piattaforma digitale, lungo tutto il processo di gestione del veicolo: dal ritiro alla permuta, dalla vendita alla gestione dei servizi di post-vendita. L’algoritmo che elabora in maniera oggettiva i dati assicura totale imparzialità su giudizi e valutazioni dell’auto presa in esame poiché incrocia una serie di informazioni indiscutibili. Il risultato del processo è uno schematico Coefficiente di Pregresso Utilizzo del veicolo (CPU) derivato dall’analisi dello stato d’uso dei nove sottosistemi che raggruppano i diversi organi della vettura e raccolti in:

Motore Alimentazione e scarico Cambio Trasmissione Sospensioni Sterzo Freni Componenti elettrici ed elettronici Impianti ed equipaggiamenti interni

POCHI MINUTI PER CERTIFCARE L’AUTO USATA Pensate, bastano circa sedici minuti dal ritiro del veicolo alla produzione del documento e fine delle “furbate” a danno dei clienti, ma totale garanzia che l’auto sognata risponda senza ombra di dubbio a precisi requisiti di funzionamento. Sarà poi l’acquirente a decidere se il veicolo è adeguato alle sue aspettative con in mano una certificazione ufficiale sullo stato d’uso, le sue condizioni complessive e la potenziale affidabilità. UGØ rappresenta una logica nuova per la gestione dell’usato, garantisce un vantaggio per il dealer, poiché lo rende ancora più attendibile agli occhi del cliente, ma anche più efficiente nelle proprie procedure organizzative e conforme alle leggi che tutelano il consumatore.

UGO by Mapfre Warranty: un valore aggiunto a garanzia dell'usatoLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI È FONDAMENTALE Inoltre, la stessa compagnia assicurativa offre ai rivenditori italiani un programma di formazione dedicato agli operatori e nel quale sono illustrate tutte le funzioni e il potenziale del sistema, oltre ai diversi passaggi per il suo utilizzo ottimale. Niente prezzo finale poiché il ruolo di Mapfre Warranty è di affiancare il concessionario e si conclude con la formulazione del certificato. L’importo da pagare per il veicolo è stabilito, come sempre, dal venditore e potrà essere discusso con il compratore in fase di negoziazione, ma con la garanzia di trattare un modello che risponde a requisiti insindacabili. E niente più rischiose formule “visto e piaciuto” o veloci strette di mano, che potrebbero riservare brutte sorprese, questo è il sigillo messo sul contratto grazie a Mapfre Warranty.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2022