Nuova Audi e-tron: il SUV elettrico al giro di boa, in arrivo tante novità

IL SUV ELETTRICO AUDI SI AGGIORNA Siamo arrivati al giro di boa del ciclo vitale di uno dei primi SUV elettrici, l’Audi e-tron, e la Casa tedesca ha iniziato i collaudi del nuovo modello, che porta con sé una serie di importanti novità. L’aggiornamento di metà carriera, insomma, è in piena fase di sviluppo e dopo le prime foto spia, le nuove immagini dei prototipi impegnati sulle strade austriache ne sono la prova. La e-tron ha debuttato nel 2018, mentre la gemella di ispirazione sportiva e-tron Sportback, con carrozzeria simile a una coupé, è arrivata circa un anno dopo. Detto questo, come da tradizione Audi, dovremmo vedere le versioni aggiornate arrivare alla fine del 2022 per entrare nei listini come modelli 2023.

Nuova Audi e-tron ed e-tron Sportback: si aggiorna il SUV elettrico tedesco COME CAMBIA FUORI E DENTRO I prototipi puntano a modifiche stilistiche significative, incluso un inedito profilo dei fari e della griglia, simili a quelli che vediamo sull'attuale Q4 e-tron. Nonostante le abbondanti pellicole mimetiche a copertura della sagoma, anche i paraurti anteriori e posteriori sembrano presentare un aspetto più aerodinamico ed è molto probabile che anche i fanali posteriori sfoggeranno un nuovo design. Non abbiamo immagini degli interni, ma chi ha potuto dare un’occhiata da vicino ai muletti assicura che i prototipi erano entrambi dotati di nuovi schermi per l’infotainment. L’ipotesi più accreditata è che al posto dei due display separati per strumentazione e sistema multimediale ne troveremo uno solo molto più grande, raccolto in un’unica cornice, probabilmente curva, come stiamo vedendo su alcuni modelli rivali, per esempio BMW iX.

VEDI ANCHE

Nuova Audi e-tron ed e-tron Sportback: cambia il design di calandra e fari a LEDPRESTAZIONI E AUTONOMIA MIGLIORATE Dovrebbero esserci anche alcune importanti modifiche meccaniche per aiutare a mantenere la e-tron e la e-tron Sportback competitive nei confronti della concorrenza. Quasi certamente arriveranno batterie più efficaci, motori elettrici più efficienti e un nuovo software di controllo elettronico per aumentare l'autonomia. La e-tron è arrivata con poco più di 320 chilometri misurati nei cicli di omologazione. Gli aggiornamenti aggiunti sui modelli 2021 hanno visto l'autonomia aumentare a circa 360 chilometri. Valori accettabili per qualche anno fa, ma oggi questa percorrenza è considerata bassa e non più sufficiente per confrontarsi con SUV rivali. Infatti, l’aggiornamento di metà ciclo dovrebbe aumentare l'autonomia almeno fino a 480 chilometri, forse di più.

Nuova Audi e-tron ed e-tron Sportback: batterie più efficienti e autonomia incrementataTRA QUALCHE ANNO UNA PIATTAFORMA PER BEV Audi è stata tra le prime case automobilistiche premium a lanciare una sfida credibile a Tesla quando ha presentato per la prima volta la e-tron. Tuttavia, per accelerare i tempi, i tedeschi hanno “semplicemente” modificato una piattaforma originariamente sviluppata per le auto a combustione interna, in particolare l’architettura MLB Evo del Gruppo Volkswagen condivisa con Audi Q7 e Q8 e molti altri crossover di VW. I prossimi aggiornamenti dovrebbero dare un bel po’ di respiro alla gamma e-tron per mantenerne la competitività rispetto a modelli più moderni ed efficienti. Ma appare chiaro che questo rinnovamento di metà ciclo si è reso necessario in attesa della nuova piattaforma esclusiva per veicoli elettrici, che dovrebbe arrivare a metà decennio. Tuttavia, oggi è un po’ presto per fare questo genere di previsioni, quindi fermiamoci sul restyling di questo SUV di grandi dimensioni, che arriverà nella sua forma definitiva tra pochi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/07/2022