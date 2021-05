IN GERMANIA VA FORTE L’ELETTRICITÀ Audi punta sull’elettrico e lo dimostra con il recente lancio della Q4 e-tron. Tuttavia, da slancio anche al resto della gamma a zero emissioni a partire dalla e-tron, che è disponibile anche in questo super aggressivo allestimento S Line Black Edition. Una versione contraddistinta da numerosi dettagli su misura dedicati esclusivamente al SUV elettrico di Ingolstadt, sia in versione “normale” sia Sportback. Ma vediamo in dettaglio come si presenta questa e-tron così speciale.

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA Basandosi sull’allestimento sportivo S Line, l'esterno sfoggia una griglia single frame nera e dello stesso colore troviamo badge, cornici dei finestrini e gusci degli specchietti esterni. Sono inclusi anche cerchi neri Audi Sport da 21 pollici di diametro, che lasciano intravvedere un set di pinze dei freni arancioni. La Black Edition è disponibile anche con una scelta fra tre opzioni di verniciatura: Chronos Grey, Glacier White e Mythos Black. Le modifiche esterne comprendono anche finestrini posteriori oscurati e luci a LED sul lato inferiore delle portiere, che proiettano al suolo il logo “e-tron Black Edition” quando sono aperte.

ABITACOLO TOTAL BLACK, O QUASI… Come gli esterni, anche l'abitacolo si basa sulla configurazione S Line e presenta sedili sportivi neri in contrasto con cuciture e cinture di sicurezza arancioni. La porzione centrale dei sedili e gli inserti delle porte sono caratterizzati da una speciale microfibra Dinamica, materiale sintetico composto per il 45% da poliestere riciclato, mentre è disponibile anche la pregiata pelle Valcona. Infine, il cruscotto è rivestito in similpelle con inserti decorativi in fibra di ​​carbonio.

VERSIONE SPECIALE PER LE DUE MOTORIZZAZIONI La S Line Black Edition è disponibile per entrambe le motorizzazioni di e-tron ed e-tron Sportback. L’allestimento, quindi, si può abbinare sia alla 50 quattro da 313 CV sia alla 55 quattro da 408 CV. Nel primo caso il prezzo di partenza è di 79.350 euro, mentre per la 55 si sale a 91.750 euro. Per la versione Sportback è necessario sborsare altri 2.250 euro. La e-tron S Line Black Edition va ad ampliare il ricco listino Audi ed è già ordinabile dai concessionari di tutta Europa.