Audi e-tron facelift 2022, più autonomia? Le prime foto spia

Così giovane (leva 2018), così vicino già a cedere il posto alle nuove generazioni. Audi e-tron, della rivoluzione elettrica secondo i Quattro Anelli, è il capostipite: tirata la volata, un giorno andrà in pensione. Ma non ora: prima, un bel restyling. Un prototipo dell'aggiornamento di metà ciclo vita di Audi e-tron quattro viene ora avvistato in Germania per la prima volta: la versione di serie è attesa per la fine del 2022, e a farle compagnia ci sarà pue e-tron Sportback restyling.

Audi e-tron 2022, le prime foto spia

Q4 DOCET Basandoci sulle foto spia a nostra disposizione, Audi e-tron quattro MY22 porterà in dote nuovi fari anteriori e nuova ''griglia'', dall'aspetto simile al ''virtual single frame'' che adotta il SUV compatto Audi Q4 e-tron. Anche le fasce anteriore e posteriore sembrano presentare un aspetto più aerodinamico. Possibile, inoltre, che la grafica interna dei fari posteriori sfoggi a sua volta un nuovo design. Non c'è uno scatto degli interni, ma dalle voci sappiamo che Audi e-tron facelift sarà equipaggiato di un nuovo maxischermo. Non ci sorprenderà, perciò, se gli attuali display separati per quadro strumenti ed infotainment verranno uniti in un unico ampio display.

Audi e-tron MY22, il posteriore

LONG RANGE SUV Meccanicamente parlando, si dice che e-tron ed e-tron Sportback 2022 riceveranno nuove batterie, motori elettrici più efficienti e un nuovo software di controllo elettronico per aumentare l'autonomia. Al lancio, con una singola carica e-tron percorreva solo 328 km (misurazione EPA). I recenti aggiornamenti hanno elevato l'autonomia di qualche punto percentuale, fino a 357 km. Col restyling vero e proprio, il tasso di percorrenza dovrebbe avvicinarsi a quota 480 km.

Audi e-tron quattro, un facelift prima della nuova generazione

SEMI-ELETTRICA Si diceva del destino di Audi e-tron prima maniera. Audi è stata relativamente precoce, tra le Case automobilistiche europee, a lanciare una credibile rivale dei modelli Tesla. Tuttavia, per accelerare la gestazione, il marchio ha modificato una piattaforma originariamente sviluppata per le auto a combustione interna, in particolare la versione high-riding della piattaforma MLB Evo del Gruppo Volkswagen, condivisa - tra gli altri SUV - con Audi Q7 e Q8. Intorno alla metà del decennio, e-tron rinascerà su piattaforma dedicata ai SUV elettrici. E forse assumerà l'identità di Audi Q8 e-tron. Ma questa, è un'altra storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2021