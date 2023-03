Come può una Skoda Kodiaq dar filo da torcere a una Porsche Cayenne?

Difficile pensare di mettere a confronto una Porsche Cayenne e una Skoda Kodiaq. Anche se entrambe fanno parte del Gruppo Volkswagen e sono entrambi SUV, le prestazioni sono troppo lontane e così pure i rispettivi prezzi. Di fatto, nessun potenziale cliente dell'una si interesserebbe mai all'altra. Ma c'è un terreno comune su cui la sfida tra le due ha addirittura senso: quel grande parificatore che è il fuoristrada. Nel video qui sotto da YouTube va in scena la sfida in offroad tra i gigandi della strada. Chi vince?

LE CONTENDENTI Da un lato, la Skoda Kodiaq mette sul piatto un due litri turbo da 245 CV e 370 Nm, con trazione integrale e cambio a doppia frizione e 7 rapporti, per un peso di 1,7 tonnellate e un costo in Inghilterra di 48mila sterline (54mila euro, al cambio attuale). All'altro angolo del ring, la Porsche Cayenne da 79mila sterline (89mila euro) ha sotto al cofano un 3,0 litri V6 plug-in hybrid da 462 CV e 700 Nm, per un peso di 2,3 tonnellate. Sempre con trazione integrale, beninteso, ma un cambio automatico a 8 rapporti. Tra l'altro la Cayenne ha una lunga tradizione di insospettabili successi in fuoristrada, come l'aver superato lo Hell's Gate al pari di Jeep Wrangler e Ford Bronco preparati. Ma se pensate che che tutto questo le basti per avere vita facile vi sbagliate: la lotta è serrata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/03/2023