Porsche 911: al volante della 4S Cabrio per celebrare 60 anni di "noveundici" (video)

Il 2023 è un anno da celebrare per Porsche, perché nel 1963, proprio 60 anni fa è nata la più iconica delle sportive di Zuffenhausen, la 911. Un’auto desiderata, sognata, capace di trasformarsi restando fedele a sé stessa, che ha intrecciato la sua storia con quella di tutti noi, appassionati e non. Facciamo un ripasso di storia molto veloce? Pensate, nel Sessantatré i Beatles hanno pubblicato il loro primo album. Mancavano sei anni prima che l’uomo mettesse piede per la prima volta sulla luna. Lei c’era… Anni ’80, l’Italia è Campione del Mondo per la terza volta, battiamo 3-1 proprio la Germania, pensate un po’ la coincidenza, Lei è tedesca…

Porsche 911: per i suoi 60 anni un giro con la 4S Cabrio sul Lago di Como

Nei primi anni ’90 arriva quella che sarà l’ultima 911 raffreddata ad aria, nome in codice 993. Poi, cambierà tutto. Nel ’97, dalla 993 si passa alla 996 con motore raffreddato a liquido, un passo epocale. Però, quei fanali bislunghi e quel rumore di scarico tanto educato non convinsero del tutto i “porschisti”. Ma nel 2004 arriva la 997, lo stile torna alle origini e la 911 torna a fare il pieno di successo. Fra supercar italiane, americane, giapponesi resta sempre ai primi posti nella lista dei desideri. Sarà per il suo stile senza tempo, sarà per il piacere di poterla vivere ogni santo giorno, sarà perché è una goduria guidarla. Nel 2011 debutta la 911 “991”, più bella e moderna, ma oggi c’è lei - l’ultima - l’ottava generazione, nome in codice 992. Questa è la Carrera 4S Cabriolet. Motore 3.0 boxer 6 cilindri biturbo, posteriore a sbalzo, come una volta. 4 significa trazione integrale, S è quella da 450 CV, Cabrio, cioè emozioni a mille, con il vento fra i capelli. Una macchina da vivere tutta d’un fiato, fin dal primo sguardo. Ogni volta ti chiedi come possa migliorare e ogni volta resti stupito per quanto sia migliorata. Conosciamola insieme.

Porsche 911: uno stile che non ha età, dal passato al presente

Uno stile classico e moderno allo stesso tempo! Nel 1948 “Butzi” Porsche, nipote del fondatore Ferdinand, ha disegnato linee che possiamo definire immortali. E con la capote la 911 esalta le sue forme. La 992 cabrio è del 2019 e la trovo seducente quanto la Coupé o la Targa. Una seduzione che passa dai fianchi torniti che ospitano dei gommoni da 20” e 21” e da un lato B che fa girare tutti. Aggiungete una bella dose di moderna tecnologia LED e voilà, il gioco è fatto.

Porsche 911: interni contemporanei e con tanta tecnologia di bordo

Dentro, non serve commentare. Qua si, che si tocca il passaggio da un’epoca all’altra. Dagli strumenti analogici ai display digitali, qui ne ho due per cruscotto e infotainment. Ma il contagiri resta analogico, come sempre… Dal cambio manuale, a cinque marce della prima generazione, a quello automatico PDK, oggi, 8 rapporti comandati da un bilanciere e senza connessioni meccaniche. Sulla console centrale ci sono i pulsanti per trasformarla da disciplinata granturismo, a incrociatore d’assalto. L’elettronica fa miracoli, ma una volta i drive mode erano nel piede destro e nelle mani. Altro che Normal, Sport, Sport+ o Wet… La posizione di guida è praticamente tagliata su misura. I sedili elettrici, qui riscaldabili e ventilati, calzano a pennello. Sportivi quanto basta, ma comodi per fare mille km tutti in una volta. Questa 911 è lunga 4,52 metri ed è sempre una 2+2: dietro non ci possono stare più che un paio di bambini, meglio usare lo spazio per i bagagli. Anche perché l’unico baule è ridotto alla piccola botola da 132 litri che c’è davanti. Le finiture, i rivestimenti, il lusso e la sportività sono miscelati come il migliore dei cocktail.

Porsche 911: sedili che offrono tanto comfort in ogni occasione

Cosa posso criticare? Forse la complessità del sistema multimediale? In realtà, sono io ad essere un boomer, meglio tornare a tasti e rotelle delle 911 anni ’80 e ’90? No, se faccio amicizia con i comandi vocali il gioco è fatto. L’infotainment mi serve su un piatto d’argento ogni servizio per gestire l’auto e i viaggi, anche con lo smartphone. Quindi, navigazione, connettività, ricerche correlate alle proprie preferenze nella vita di tutti i giorni, news e tutto il multiforme universo del web sono agli ordini dei passeggeri nel modo più intuitivo e semplice possibile.

Porsche 911: l'impareggiabile piacere di guidare col vento fra i capelli

E se parliamo di viaggio, beh, difficile rinunciare ai piacere di stringere il volante di questa 4S Cabrio, ne siamo (quasi) certi. La quint’essenza della sportività à la carte… un motore da pelle d’oca a ogni accelerata. I 450 CV e 530 Nm del tremila biturbo dietro le spalle sono puro rock&roll, erogati con una fluidità da perfetta granturismo. Ma che la fanno correre fino a oltre 300 orari per uno scatto da 0 a 100 di 3,6 secondi con il pacchetto Sport Chrono (altrimenti siamo a 3,8 secondi). Sterzo, sospensioni adattive, telaio, trazione integrale con differenziale elettronico – l’esemplare di questa prova ha anche l’asse posteriore sterzante - rendono tutto più facile, con un po’ di dimestichezza alla guida, ça va sans dire… La 911 è precisa, confortevole, equilibrata e con tanta trazione. Soprattutto, sa perdonarvi se le date troppa confidenza, ovvio… basta non esagerare! Velocità giusta? Siete sui binari. Esagerate in curva? Prima allarga un po’ davanti per mettere in guardia, ma se insistete sull’acceleratore è la coda ad avvisare che state arrivando al limite. Insomma, avete tutto il tempo per mettervi in riga senza andare in ansia.

Porsche 911: la 4S Cabrio monta un flat-six da 450 CV e 530 Nm di coppia

Casomai, c’è la puntualità dell’elettronica a rimettere le cose a posto. Infatti, lato sicurezza, la 911 non si fa mancare niente. Qua, per esempio, ci sono tutti gli ADAS per la guida assistita di livello 2 di serie oppure offerti in optional. Insomma, una perfetta granturismo da vivere 365 giorni all’anno per tutto quello che sa regalare. Anche con la capote aperta.

Porsche 911: un lato B dalle forme sinuose, che che non passa inosservato

Immagine, piacere di guida, storia, emozioni, progresso. Provate a dire che non vi piacerebbe averne una in garage. Dalla prima, all’ultima, a quella che verrà. Ma attenzione, perché tanti aggettivi si riassumono in due parole: lusso, esclusività, che oggi si pagano care. Con optional come gli interni in pelle pregiata, il pacchetto sportivo, l’asse posteriore sterzante e i fari Matrix LED, la cifra da sborsare viaggia sui 200.000 euro. Roba per pochi fortunati. Noi non siamo fra quelli, ma la settimana trascorsa con lei è stata una di quelle da ricordare per un bel po’ di tempo.

Porsche 911: esempio di perfetta integrazione della capote con il design dell'auto

Motore 6 cil. boxer, biturbo benzina, 2.981 cc Potenza 450 CV a 6.500 giri Coppia 530 Nm a 2.300/5.000 giri Velocità massima 304 km/h 0-100 km/h 3,8 secondi (3,6 sec. con pacchetto Sport Chrono Cambio Automatico doppia frizione PDK a 8 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,52 x 1,85 x 1,30 m Bagagliaio ant. 132 litri/dietro sedili post. 163 litri Peso 1.635 kg Prezzo (al 21/04/2023) Da 165.972 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/04/2023