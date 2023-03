Cayenne elettrica, è ufficiale. E a seguire, il maxi SUV coupé

Prendi un'auto qualsiasi di successo, proiettala nel futuro e avrai - nella stragrande maggioranza dei casi - la corrispondente edizione 100% elettrica. Non stupisce insomma che anche un fondatore della categoria SUV di lusso come Porsche Cayenne sia destinato a convertirsi all'alimentazione a batterie. Dopo le voci, l'annuncio ufficiale: Cayenne elettrica è in cantiere, a divulgare la notizia è il CEO Oliver Blume nel corso della conferenza sul bilancio Porsche 2022. E quando sarà in vendita? C'è una data di massima. Cayenne EV, ma non solo...

Cayenne elettrica, via al conto alla rovescia

NON C'È DUE SENZA TRE Blume specifica che nuova Cayenne elettrica coinciderà con Cayenne quarta generazione, separando quindi i futuri e radicali programmi di elettrificazione spinta, con tanto di nuovo pianale dedicato, dal facelift che il SUV di Stoccarda ha invece in programma già per l'aprile di quest'anno. Quanto ai tempi di uscita: e-Cayenne seguirà sia Macan EV, prevista al lancio nel 2024, sia 718 elettrica, a calendario nel 2025. Se tanto mi da tanto, l'orizzonte temporale è quello - a grandi linee - del 2026.

Macan, 718, Cayenne: la rivoluzione elettrica Porsche si fa in tre

XXL E-SUV Cayenne e Macan non sono i soli SUV coinvolti nella rivoluzione energetica immaginata da Porsche. In fase di sviluppo, confermano i vertici della Cavallina, è infatti anche un big SUV di dimensioni superiori a Cayenne stessa (nome in codice K1), da accoppiare alla nuova piattaforma elettrica SSP Sport, da rivolgere in particolare a mercati come Cina e Stati Uniti che per questo genere di veicoli si prospettano come i più redditizi. Di dimensioni superiori ai 5 metri, dalla carrozzeria in stile SUV coupé e dall'abitacolo anche a 7 posti, il modello dovrebbe fare la sua comparsa non prima del 2027.

Porsche il super SUV elettrico, appuntamento nel 2027

NON DI SOLE EV Procede secondo i piani, insomma, un'agenda 2030 che nelle intenzioni di Porsche dovrebbe condurre entro fine decennio a una quota di vendite di modelli full electric attorno all'80% dei volumi. Non è chiaro - benché suoni probabile - se dal 2026 Cayenne conserverà anche varianti termiche o ibride. Già esclusa, invece, la possibilità che ad abbandonare i motori a scoppio prima del 2030 sia anche 911: ibrida sì, 100% elettrica no. Anche perché, parallelamente all'elettrificazione, il marchio investe sugli e-fuel. E a quale scopo raffinare benzina sintetica, se non per dissetare i flat six del futuro?

Porsche 911 Turbo: l'ibrido è un'opzione, l'elettrico no. Per ora

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/03/2023