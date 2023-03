Nuova Porsche Cayenne 2023, andiamo a sbirciare come è fatta dentro

Non più tardi di un paio di mesi fa abbiamo visto all’opera il nuovo Porsche Cayenne, impegnato in una serie di test fuoristrada. Il facelift dell’attuale modello in commercio verrà presentato in anteprima mondiale il prossimo 18 aprile al Salone dell'Auto di Shanghai, in Cina, a sottolineare una volta di più l’importanza di quel mercato anche per una casa come Porsche.

STILE CLASSICO MA MODERNO Nell’attesa dell’unveil ufficiale, da Stoccarda arrivano le prime foto ufficiali dell’abitacolo, caratterizzato da una plancia a sviluppo orizzontale, con tre schermi che corrono a tutta larghezza.

Nuova Porsche Cayenne 2023, il cruscotto con i tre schermi digitali

PORSCHE DRIVER EXPERIENCE Dietro questo altisonante nome, che fa pensare a track day e giornate in pista, si cela in realtà la nuovissima strumentazione digitale che corre a tutta plancia, riprendendo alcuni elementi già visti sulla sportiva elettrica Taycan, a cominciare dal cruscotto da 12,6” dietro il volante con grafica personalizzabile. In base al livello di allestimento sarà possibile scegliere fino a sette diversi stili grafici: in primo piano può essere messo il contagiri, la navigazione online, il Night Vision Assist o il sistema di assistenza alla guida; in alternativa c’è anche la modalità classica che riproduce sullo schermo digitale la classica strumentazione Porsche con cinque quadranti.

Nuova Porsche Cayenne 2023, il cambio a destra del volante

TUTTO AL CENTRO La console centrale è dominata dal grande schermo dell’infotainment, orientato verso il conducente. Il selettore del cambio è stato spostato a destra del volante, in posizione forse non comodissima da raggiungere, ma che ha permesso di realizzare una plancetta dedicata per il climatizzatore, di grandi dimensioni e con tanti tasti fisici per controllare temperatura e flussi d’aria. Tipicamente Cayenne le bocchette dell’aria verticali ai lati della plancia.

TERZO SCHERMO Su richiesta è disponibile anche un terzo schermo touch (da 10,9”) davanti al passeggero, che può connettere il suo telefono e gustarsi i propri contenuti multimediali senza disturbare chi guida. Una speciale pellicola protettiva impedisce al guidatore di guardare le immagini sul terzo display, così da non distrarlo.

Nuova Porsche Cayenne 2023, la nuova console centrale

NUOVO VOLANTE Il nuovo volante a tre razze richiama quello già visto su altre sportive tedesche, 911 in primis, compreso il pulsante in basso a destra per la selezione delle modalità di guida (di serie su tutti i modelli). Leggermente rivista nello stile la leva per gli ADAS, sempre posizionata sotto quella dei devioluci. Come da tradizione il pulsante di avviamento del motore si trova a sinistra del volante.

SEMPRE CONNESSA La piastra a induzione per lo smartphone è di serie, e inserita in un vano climatizzato per tenere freddo il dispositivo (che tende sempre a scaldarsi), così da portare la potenza di ricarica fino a 15 Watt. Le funzionalità di Siri (per iOS) sono state ampliate e adesso permettono di gestire anche le funzioni dell’auto. Per la connettività degli altri dispositivi sono presenti quattro porte USB-C, due davanti e due dietro, tutte con funzione di ricarica rapida. Oltre ad Apple CarPlay e Android Auto sono presenti alcune app pre-installate come Spotify, Apple Music e Screenhits TV, fornitore di contenuti in streaming per guardare film sullo schermo centrale a veicolo fermo o su quello del passeggero durante la guida.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/03/2023