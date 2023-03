Porsche 911/964 by Theon Design: il restomod è una squisitezza di stile e meccanica

Theon Design è un preparatore che si è fatto largo nell’ambito dei restomod, grazie alle sue classiche rivisitazioni della Porsche 911, concentrandosi su creazioni su misura con un occhio di riguardo per i dettagli. La sua ultima ordinazione, una 911 Serie 964 completamente restaurata e soprannominata ITA001, è stata costruita per un fortunato cliente italiano, con una carrozzeria alleggerita e un motore da 400 CV. L'obiettivo principale, proprio come per tutti i progetti di Theon Design, è quello di integrare lo spirito del modello originale piuttosto che aumentare a casaccio la potenza e cambiare i principi dello stile. “In Theon Design, siamo tutti ossessionati dalla Porsche. Miglioriamo queste meravigliose macchine in modo ponderato, assicurandoci che il nostro lavoro sia in linea con l'etica del marchio”, spiega Adam Hawley, co-fondatore di Theon.

Porsche 911/964 by Theon Design: il restomod è una perla di stile e tecnologia UNA REPLICA PERFETTA E infatti, l'esterno della ITA001 sembra replicare alla perfezione un esemplare ben conservato di una Porsche raffreddata ad aria. Ma sotto la vernice Schwartz Black c'è una carrozzeria in fibra di carbonio, con ogni pannello digitalizzato e scansionato per garantire un perfetto montaggio. La riduzione del peso non è solo limitata al corpo vettura. Theon Design ha usato materiali di derivazione aerospaziale per il telaio, montato un servosterzo elettrico e aggiunto moderni doppi compressori per l'aria condizionata. Il sistema di climatizzazione è stato spostato nella parte anteriore per favorire la distribuzione del peso, mentre tutta l’auto ferma l’ago della bilancia a soli 1.152 kg con tutti i fluidi a bordo.

Porsche 911/964 by Theon Design: telaio in fibra di carbonio e motore potenziatoCLASSICO MOTORE BOXER MA ELABORATO Sotto il cofano, trova posto un classico flat-six da 4,0 litri raffreddato ad aria, come logico che sia a bordo di una Porsche. Tuttavia, il motore è stato modificato per spremere un livello di potenza molto elevato, anche per gli standard odierni. I ragazzi di Theon hanno montato corpi farfallati indipendenti, sviluppati in collaborazione con lo specialista inglese Jenvey e altri componenti, prelevati direttamente da una 911/997 GT3. Un volano a doppia massa regala una certà fruibilità a bassa andatura e nel traffico, ma al contrario, per ottimizzare la risposta sotto il piede destro, il classico acceleratore a cavo è stato convertito in una configurazione drive-by-wire. Il risultato è di 400 CV a 7.500 giri/min e 427 Nm a 6.250 giri/min.

Porsche 911/964 by Theon Design: esemplare costruito per un cliente italianoCAMBIO A 6 MARCE E DIFFERENZIALE POSTERIORE RS Per trasferire tutta la potenza alle ruote Fuchs da 18 pollici c’è un cambio a sei marce della Porsche 993 RS estremamente raro. Con solo 1.104 esemplari realizzati di questa trasmissione, gli esperti confermano che il suo utilizzo sia una fra le cose più amate dagli appassionati del marchio tedesco. E l'influenza di 993 non si ferma qui. La ITA001 è dotata di freni e differenziale a slittamento limitato di una versione RS. Inoltre, un nuovo sistema di smorzamento TracTive Active Controlled Electronics (ACE) commutabile su cinque posizioni si prende cura della maneggevolezza dell’auto. Le nuove e più moderne sospensioni presentano anche un sistema di sollevamento idraulico del muso per dargli favorire l’ingresso o l’uscita da rampe o garage sotterranei.

Porsche 911/964 by Theon Design: flat-six 4,0 litri ad aria ma con 400 CVINTERNI CLASSIC&SPORT STYLE All'interno troviamo il tipico livello di dettaglio che abbiamo imparato ad apprezzare sulle auto di Theon Design. I sedili Recaro Touring sono rivestiti in morbida pelle color tabacco, mentre i vani posteriori sono progettati su misura sulla base di quelli trovati nella 928. I comfort “tecnologici” includono uno slot di ricarica wireless sul cruscotto in pelle intrecciata, un sistema audio moderno dotato di Bluetooth e sei altoparlanti Focal, anche se crediamo che il fortunato proprietario non li stia usando troppo, in virtù dello scarico commutabile rivestito in ceramica della ITA001, che regala un sound eccezionale.

Porsche 911/964 by Theon Design: l'abitacolo rifinito con grande classe e qualitàPREZZO DA VERI AMATORI Manca solo la nota dolente, se volgliamo, di questo gioiello su quattro ruote, il prezzo. Per questo restomod della 911, Theon Design al netto di trasporto, tasse e balzelli burocratici, parte da 380.000 sterline, la conversione in euro potete farla voi. Ogni auto è una collaborazione totalmente unica con il cliente e richiede 18 mesi per essere costruita.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/03/2023