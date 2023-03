Da Porsche e Airstream una roulotte ottimizzata per le auto elettriche

Nell'era delle auto elettriche, anche le roulotte dovranno evolversi, per gravare il meno possibile sull'autonomia. Ecco perché il marchio forse più iconico del settore, l'americana Airstream attiva fin dagli anni Trenta, ha chiesto aiuto a Porsche per creare un concept innovativo, adatto ai campeggiatori del prossimo futuro. Fedele alla tradizione delle celebri roulotte ''silver bullet'', anche l'Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer è realizzato in alluminio: materiale che consente peso ridotto e resistenza alle intemperie. A ciò si combina un affinamento nelle forme per esaltarne l'aerodinamica e ridurre quindi la resistenza all'aria quando il caravan viene trainato.

Roulotte Airstream by Porsche Design completamente aperta

IL PRIMO CHE ENTRA NEL GARAGE Appassionato campeggiatore, il fondatore della Airstream Wally Byam soleva dire: ''Non apportiamo modifiche, introduciamo solo miglioramenti'', ed ecco che alle tradizionali forme già molto aerodinamiche il tocco sapiente dei designer Porsche ha modificato la forma della coda - ora rastremata e tronca - e ottimizzato i flussi d'aria nel sottoscocca con opportune appendici. Lungo poco meno di cinque metri e sessanta, il concept include poi alcune soluzioni inedite per il marchio Airstream, tra cui una sospensione ribassabile e un tetto estensibile a soffietto, che lo rendono meno alto quando non viene utilizzato e quindi facile da parcheggiare in un comune garage: è la prima roulotte del Marchio a consentire questo tipo di ricovero.

VEDI ANCHE

Roulotte Airstream by Porsche Design: il letto per due

COM'È FATTO DENTRO L'interno massimizza lo spazio con i sedili posteriori riconfigurabili, che si trasformano di volta in volta nella sala da pranzo, nel soggiorno o in una zona ''ufficio''. Quando arriva il momento di dormire, il tavolo si abbassa a dare un letto da 208 x 155 cm, in grado di accomodare due persone. L'angolo cottura è completo di lavello e piano a due fuochi, e non manca un essenziale ripostiglio. Airstream dice che il suo caravan progettato con Porsche è perfetto tanto per l'uso nei campeggi attrezzati quanto per l'esplorazione di aree dove non vi si la possibilità di collegarsi a una rete elettrica: ci pensano i pannelli solari integrati nel tetto a ricaricare una batteria d'accumulo al litio, che fornirà l'alimentazione ai servizi di bordo in modo del tutto autonomo. Per ora la roulotte Airstream by Porsche Design è solo un concept e i prezzi non sono ancora stati annunciati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/03/2023