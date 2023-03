Vacanze: hai mai pensato al camper-sharing? Le cose da sapere

Da Goboony la guida pratica al camper-sharing: le regole da sapere per organizzare una vacanza con una casa mobile in condivisione

Per immergersi completamente nella natura, per essere del tutto indipendenti e staccare davvero, le vacanze in camper sono, da qualche anno, una delle formule più di tendenza per le vacanze. All'idea di organizzarsi, però, può nascere qualche dubbio, di fronte alla novità. Fonte di imbarazzo, per esempio, può essere la guida di un mezzo più grande della solita auto, ma conoscendo gli accorgimenti giusti non è complicato godersi appieno questa nuova esperienza. Per questo Goboony (la piattaforma di camper sharing n.1 in Europa) ha risposto alle principali domande dei neofiti. Ecco alcuni consigli da tenere a mente.

Vacanze in camper: per immergersi nella natura - foto Kevin Schmidt via Unsplash

Fin dal momento della prenotazione del veicolo, è bene avere chiar la tipologia di camper che possiamo noleggiare in base alla licenza di guida di cui disponiamo. La normativa prevede che per i veicoli entro le 3,5 tonnellate sia sufficiente avere la patente B, la stessa dell’auto. Per veicoli di massa superiore, è necessario avere (o conseguire) la patente C. Attenzione: farsi trovare al volante di un veicolo per il quale non siamo qualificati comporta sanzioni piuttosto salate.

Ancor prima di mettere in moto il camper, è bene memorizzare tutte le misure del veicolo. Un camper è più alto, più lungo e più largo di una normale autovettura per cui, in caso di strade più strette o di ponti, è fondamentale essere certi di riuscire a passare tranquillamente e non ostruire il passaggio. Oltre a provocare danni al veicolo, incastrarsi in una strettoia rischierebbe di rovinare le tanto agognate vacanze.

PESO MASSIMO Da non sottovalutare poi l’Importanza di conoscere il peso a vuoto del camper e quello autorizzato. Siccome un eventuale sovraccarico potrebbe costare caro, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, conviene premunirsi e pesare il veicolo carico, o quantomeno stimare la massa complessiva, passeggeri compresi. Come? Il metodo più diretto e preciso è rivolgersi a una pesa pubblica. Ve ne sono in moltissimi comuni - in genere vicino ai locali consorzi agrari - e funzionano a gettoni venduti direttamente dal consorzio. Altrimenti, scheda tecnica alla mano, sottraete il peso a vuoto del veicolo dalla massa a pieno carico: scoprirete quanti chili potete caricare tra bagagli, passeggeri e suppellettili.

Se è la prima volta al volante di un camper o di un van, occorre concentrarsi sulla posizione di guida e sistemarla secondo statura e corporatura. La prima cosa che si nota è la seduta rialzata rispetto a quella di un’auto: ciò permette di avere una maggiore visibilità. La seconda differenza è la maggiore grandezza degli specchietti esterni: indispensabili durante la guida e, in particolare, durante tutte le manovre, retromarcia inclusa. Per riuscire a vedere come si posiziona il veicolo sulla strada, è utile regolare lo specchietto in modo tale da vedere riflesso nel margine interno un quarto del veicolo stesso. Un altro step utile da seguire prima di partire è capire come funzionano tutte le attrezzature presenti a bordo (fari, climatizzatore, cruise control, drenaggio dell’acqua, apertura della valvola del gas…), così da non doverle cercare al bisogno, magari distraendosi dalla strada.

Vacanze in camper - foto di William e Justen De vasconcellos via Unsplash

La regola base, con veicoli di queste dimensioni, è adottare uno stile di guida tranquillo. Esercitarsi è la chiave: prima di partire, fare un giro di prova potrebbe essere utile, testando in questo modo ad esempio il comportamento in frenata e la tenuta in curva.

PRENDI LE MISURE Data la larghezza del veicolo, è bene tener presente che le curve e le rotonde devono essere prese a una velocità moderata e che il peso elevato del veicolo richiede un maggiore spazio di frenata. Viste le dimensioni è consigliabile controllare spesso se si è entro le linee della strada e mantenere un'andatura tranquilla, in questo modo si risparmia anche il carburante.

OCCHIO AI SORPASSI Prudenza anche in fase di sorpasso: rispetto all’auto, l’accelerazione di un camper è nettamente inferiore, per cui serve più spazio e più tempo per prendere velocità.

LASCIATI AIUTARE Per i parcheggi o le manovre più complesse, inclusa la retromarcia, il gioco di squadra può fare la differenza: avere qualcuno che possa dare istruzioni al guidatore in fase di manovra o di parcheggio può rivelarsi estremamente utile.

GIOCA D'ANTICIPO Pianificare l’itinerario prima della partenza può essere una soluzione intelligente per evitare di smarrirsi o di dover eseguire manovre potenzialmente pericolose. Magari perché lungo il percorso si è incontrato un ponte troppo basso o una strada troppo stretta.

Non lasciatevi sedurre dall'ambiente ''domestico'': alzarsi e passeggiare per il camper mentre è in movimento è assolutamente vietato. Indossare la cintura di sicurezza durante la marcia è fondamentale, oltre che obbligatoria. Se non adeguatamente trattenuti, gli occupanti rischiano molto di più in caso di incidente, anche se seduti nella parte posteriore del veicolo. In caso di necessità, per andare in bagno ad esempio, è sempre necessario accostare in una banchina di sosta idonea e fermare il veicolo.

BAMBINI A BORDO Come in auto, i bambini devono sempre viaggiare seduti su seggiolini idonei al loro peso, fin dal loro primo viaggio e fino a quando non raggiungono l’altezza di 1,50 metri e il peso di 36 kg. In caso di viaggi con bambini, occorre prestare attenzione, perché sono pochi i camper equipaggiati di sistema Isofix sui sedili anteriori o posteriori. In caso di assenza, bisogna assicurarsi che il seggiolino possa essere allacciato con una cintura di sicurezza e che il camper abbia le cinture di sicurezza a 3 punti (come quelle delle auto). Anche eventuali animali domestici, come cani e gatti, devono essere messi in sicurezza durante gli spostamenti.

Ford Model T Motor Caravan: la zona notte

Tutti i camper della piattaforma Goboony, che mette in comunicazione chi offre un camper a in condivisione e chi lo vuole affittare per andare in vacanza, sono già stati controllati accuratamente dal proprietario prima della consegna al viaggiatore. Rimane comunque consigliabile verificare che tutto sia perfettamente in ordine e funzionante prima della partenza, per non incappare in spiacevoli contrattempi, seguendo questa check-list.

Come su tutti i veicoli, è utile controllare gli pneumatici . La pressione delle gomme ha effetti sui consumi di carburante oltre che sulla maneggevolezza del mezzo e sulla tenuta di strada: in curva come in frenata e, di conseguenza, anche sulla sicurezza.

. La pressione delle gomme ha effetti sui consumi di carburante oltre che sulla maneggevolezza del mezzo e sulla tenuta di strada: in curva come in frenata e, di conseguenza, anche sulla sicurezza. Verificare che i documenti e il kit di emergenza siano a portata di mano in caso di necessità.

e il siano a portata di mano in caso di necessità. Sempre per la sicurezza, ma anche per un comfort di guida ottimale, assicuratevi che i tergicristalli puliscano bene senza lasciare residui e che il parabrezza sia perfettamente integro. Di giorno, con il bel tempo, non è facile accorgersi di eventuali problemi: per una verifica accurata, fate un controllo innaffiando il parabrezza di notte vicino alle luci stradali, così da accorgervi subito se il vetro si asciuga a dovere o se restano striature che richiedono molte passate.

puliscano bene senza lasciare residui e che il parabrezza sia perfettamente integro. Di giorno, con il bel tempo, non è facile accorgersi di eventuali problemi: per una verifica accurata, fate un controllo innaffiando il parabrezza di notte vicino alle luci stradali, così da accorgervi subito se il vetro si asciuga a dovere o se restano striature che richiedono molte passate. Basilare per la sicurezza, accertarsi sempre che tutte le luci - fari, stop, frecce – funzionino al 100%, per evitare multe indesiderate.

– funzionino al 100%, per evitare multe indesiderate. Ultimo, ma non per importanza, è tenere sotto controllo il livello dell’olio per evitare danni al motore: che non sarebbero il modo migliore per prolungare la vacanza.

Va da sé che imbarcare su un camper tutto il necessario per una vacanza non è banale come riempire un'auto di valigie. Per viaggiare in sicurezza, ogni cosa all’interno del camper deve essere riposta con attenzione e cura. Prima di partire, è bene quindi controllare che tutti gli oggetti siano bloccati, senza possibilità di cadere o scivolare in caso di brusche frenate o curve strette.

Non solo i bagagli, ma anche bottiglie, stoviglie o piccoli accessori possono essere pericolosi in caso di incidente o tamponamento. Come in auto, poi, vale la regola di massima secondo cui è consigliabile posizionare gli oggetti pesanti in basso e quelli leggeri in alto, in modo da abbassare il baricentro e stabilizzare il veicolo.

Chi ha bisogno di un hotel, quando ha un camper? - foto di Alex Guillaume via Unsplash

Una raccomandazione sempre valida, ma ancora più importante se vi trovate alla guida di un mezzo di cui non siete pratici, e che quindi può risultare più stancante: non è saggio guidare senza sosta per lunghi tratti, per raggiungere la destinazione il prima possibile. Rimanere al volante anche quando si è affaticati è pericoloso per se stessi e per gli altri. Fermarsi di frequente, mantenersi idratati e darsi il cambio alla guida sono le mosse giuste per godersi il viaggio senza inutile stress e senza correre rischi. Per ulteriori consigli sulla scelta del camper più adatto a voi, leggete qui.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/03/2023