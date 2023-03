Dacia Extreme, come ti trasformo la Jogger in un camper: il video

Al salone dell’Auto di Bruxelles Dacia ha fatto debuttare la nuova versione Extreme sulla piccola citycar elettrica Spring, portandosi appresso anche una motorizzazione più potente, da 48 kW/65 CV. A qualche settimana di distanza, questo allestimento arriva su tutto il resto della gamma, posizionandosi nella parte alta del listino di Sandero Stepway e andando a sostituire le serie limitate Extreme per Jogger e Duster.

Dacia Extreme, il nuovo allestimento per tutta la gamma

DESIGN ESTERNO Caratterizzato da un look outdoor, in stile con il nuovo logo e la rinnovata brand identity della casa romena, l’allestimento Extreme si caratterizza per i seguenti elementi:

Nuove colorazioni Verde Oxide per Stepway, Jogger e Duster e Blu Ardesia per Spring

per Stepway, Jogger e Duster e per Spring Antenna Shark nero lucido per tutti i modelli tranne Spring

nero lucido per tutti i modelli tranne Spring Denominazione modello color rame sulle barre del tetto (Stepway, Jogger e Duster) e dettagli color rame sui gruppi ottici anteriori e sulle barre del tetto di Spring

(Stepway, Jogger e Duster) e dettagli color rame sui gruppi ottici anteriori e sulle barre del tetto di Spring Calotta retrovisori, coprimozzo e logo Dacia sul portellone del bagagliaio in color rame

del bagagliaio in color rame Protezioni laterali con motivo topografico

con motivo topografico Cerchi in lega nero lucido da 17’’ su Duster e 16’’ su Stepway e Jogger

Dacia Extreme, gli interni della Duster

ALL’INTERNO Gli allestimenti Extreme di Stepway, Jogger e Duster comprendono un nuovo tessuto grigio chiamato MicroCloud, simile al velluto al tatto e usato per pannelli porte, sedili e rivestimento della plancia (per Stepway e Jogger). In perfetto stile Dacia, questo materiale resiste agli agenti esterni e si pulisce con facilità. Ancora, i tappetini in gomma hanno un motivo topografico, e ritroviamo altri elementi color rame in alcuni dettagli dell’abitacolo (profili porte, bocchette di aerazione).

EXTENDED GRIP Di serie sull’allestimento Extreme di Stepway e Jogger, la modalità Extended Grip si attiva tramite un pulsante sulla consolle centrale, e permette alle ruote anteriori (quelle di trazione) di girare il più possibile per trovare la migliore aderenza, modificando in tempo reale i parametri dell’ESP.

Dacia Extreme, il Duster visto di 3/4 posteriore

ANCHE PER DORMIRE Su Jogger, in tutti i livelli di allestimento diventa disponibile il pacchetto Sleep, primo accessorio della gamma InNature, che permette di trasformare in pochi minuti l’abitacolo dell’auto in una camera da letto, con matrimoniale che si apre in un minuto, tavolino e vani per i bagagli. Il pack pesa meno di 50 kg (compreso il materasso), può essere ordinato anche post-vendita a un prezzo inferiore ai duemila euro. Quando non è in uso, sta nel vano bagagli sotto il tendalino così da non ingolosire eventuali malintenzionati. Al pack Sleep si possono abbinare tendine oscuranti per tutti i finestrini, e una tenda esterna da collegare al portellone.

Dacia Extreme, il logo color rame sul portellone

QUANDO ARRIVA L’allestimento Extreme è disponibile su tutta la gamma Dacia, con gli ordini che aprono dal primo marzo 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/03/2023