Dacia Jogger Hybrid 140: spaziosa, economica e pure ibrida! La prova

Parto dandovi giusto tre indizi: la macchina che sto provando è una monovolume (fatto molto raro di questi tempi), è un’auto spaziosissima e ora è pure elettrificata. Di chi sto parlando? Di nuova Dacia Jogger Hybrid 140. Su nuova Jogger ibrida 2023 non cambia nulla, ma allo stesso tempo cambia tutto (qui il nostro approfondimento)! Per la prima volta nella sua storia, un modello della sussidiaria del Gruppo Renault è spinto da un motore benzina che si avvale dell’aiutino elettrico.

COSA CAMBIA?

L’idea si presenta come una soluzione furba e intrigante, il sistema full-hybrid di nuova Jogger ricalca quello che già da diverso tempo equipaggia la gamma E-Tech della Casa francese (qui la nostra prova di Renault Austral E-Tech). Questo però senza dover sacrificare spazio all’interno, con un volume di carico che rimane invariato rispetto alla classica versione benzina da 7 posti. Sulla Hybrid 140 che sto provando, con le ultime due file abbassate si raggiungono i 2.085 litri di capacità massima. Che si tratta di Dacia Jogger Hybrid lo capisci dal logo sul portellone posteriore, dal quadro strumenti dedicato alla carica della batteria e dall’immancabile leva del selettore di marcia del sistema Multi-mode. Le differenze, oltre al nuovo lettering Dacia, finiscono qui!

Dacia Jogger Hybrid 140: il 3/4 anteriore

BINOMIO VINCENTE

A livello tecnico la base di partenza è un 1.6 benzina quattro cilindri aspirato da 90 CV di potenza, assistito da 2 motori elettrici: il primo - da 50 CV - supporta il propulsore termico, il secondo invece funge da generatore/starter ad alta tensione. A conti fatti, la potenza di sistema raggiunge così i 140 CV. Il cambio è il raffinato Multi-mode con innesto a denti e senza frizione e sincronizzatori, con 4 rapporti dedicati alla parte termica e altri 2 per l’elettrico. A completare il quadro ci pensa poi una batteria al litio compatta da 1,2 kWh posizionata sull’asse posteriore, che incamera l’energia generata durante le decelerazioni e le frenate. Questa sinergia virtuosa fra benzina ed elettrico, oltre a ridurre consumi ed emissioni garantisce sulla carta anche una discreta autonomia. La scheda tecnica riporta una percorrenza massima ottimale col pieno di oltre 800 km. Un dato abbastanza vicino a quella della gemella a GPL, che di chilometri ne faceva quasi 1.000 (qui la nostra prova di lunga durata).

Dacia Jogger Hybrid 140: gli interni

IMPRESSIONI DI GUIDA

Appena partito il computer mi segnala un’autonomia di 910 km. Una volta innestata la marcia l’auto parte in elettrico, in maniera discreta e silenziosa. Raggiunta una certa velocità il motore elettrico innesca il 4 cilindri benzina facendogli raggiungere il regime di rotazione corretto per innestare il rapporto più idoneo. Il passaggio avviene sempre delicatamente, senza strattoni o contraccolpi, dandomi una sensazione di grande fluidità. Su questa full-hybrid non c'è bisogno di spine o cavi di ricarica, il sistema fa tutto in autonomia. Onestamente mi mancano un po’ i paddle dietro al volante per regolare la frenata rigenerativa. Su altri modelli della gamma E-Tech di Renault li avevo trovati davvero comodi ed efficaci, qui invece il regen viene gestito in maniera automatica dall’elettronica una volta che si posiziona la leva del cambio in B (Brake).

Dacia Jogger Hybrid 140: test drive

MASSIMA EFFICIENZA A ciò aggiungeteci però che l’aiutino elettrico migliora le performance. La Jogger Hybrid è infatti la motorizzazione più brillante in gamma, con uno 0-100 per la 7 posti chiuso in 10 secondi e una velocità massima di 178 km/h. E in effetti rispetto alla GPL, questa full-hybrid si rivela più pimpante, con una risposta dell’acceleratore pronta e scattante. Ma il vero asso nella manica di Jogger Hybrid sono i consumi. Guidando senza forzare troppo, a velocità da codice per quasi 200 km il quadro strumenti mi riporta un valore di 4,8 l/100, dato vicino al dichiarato di Dacia. Si tratta di numeri di tutto rispetto, che che fanno di Jogger Hybrid la versione più risparmiosa in gamma. Per il resto l’auto è davvero molto intuitiva da guidare, nonostante i suoi 4,55 metri di lunghezza, sembra quasi di essere al volante di una normalissima utilitaria per quanto è semplice da manovrare. Forse la vera pecca sta nella visibilità un po’ ridotta dal lunotto posteriore, molto distante e arretrato. Nelle manovre meglio affidarsi alla retrocamera, di serie sull’allestimento Extreme o compresa nel pacchetto City da 500 euro.

Dacia Jogger Hybrid 140: prova su strada

PREZZI EQUILIBRATI

Ultima, ma non per importanza la questione prezzi. Posso affermare con discreta sicurezza che con i suoi 25.200 euro, Dacia Jogger Hybrid 140 7 posti è - al momento - uno dei migliori compromessi in termini di praticità, tecnologia e costo. Certo, sono quasi 8 mila euro in più della versione entry-level 5 posti 100 CV GPL, ma si tratta di un surplus che personalmente sarei disposto a pagare! La gamma Jogger Hybrid 140 si articola su due allestimenti: Expression ed Extreme. Si parte appunto dai 25.200 euro dalla 7 posti Expression e si arriva ai 26.050 euro della 7 posti Extreme, con la versione 5 posti sempre Extreme che vale 25.250 euro. Un po’ risicata invece la dotazione di sistemi di sicurezza e di ausilio alla guida, che prevede di serie solamente: il cruise control (non adattivo), sensori parcheggio posteriori, tergicristalli automatici e freno di stazionamento elettrico.

Dacia Jogger Hybrid 140: il badge al posteriore

SCHEDA TECNICA DACIA JOGGER HYBRID 140

Motore Benzina aspirato 1.6 litri, 4 cilindri + 2 motori elettrici (full-hybrid) Potenza di sistema 140 CV Coppia di sistema 205 Nm Prestazioni Vel. Max. 178 km/h | 0-100 km/h in 10,1 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico Multi-mode Dimensioni 4,55 x 1,78 x 1,67 m Passo 2,88 m Posti 5/7 posti Peso a vuoto Da 1.357 a 1.385 kg Bagagliaio Da 160 a 2.085 litri (7 posti) | da 708 a 2.094 litri (5 posti) Consumi (misto WLTP) 4,8 - 4,9 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 108 - 110 g/km Prezzo A partire da 25.200 euro (7 posti)

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/02/2023