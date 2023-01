Dacia, oltre il low cost. Tutte le ragioni di un successo

Quando per fotografare un caso di successo è sufficiente snocciolare i numeri. Per un mercato 2022 in calo del -10%, Dacia cresce del +9%, guadagnando tre posizioni e attestandosi al 6° posto, con una market share da record del 5,1%. Più di un'auto nuova su 20 è una Dacia. Limitatamente al mercato privati: per un calo generale del 16%, Dacia cresce del +12%, scala una posizione e conquista il podio come 3° brand straniero più venduto e una quota record dell'8,3%. Con 44.699 immatricolazioni e una market share di oltre il 36%, Dacia è inoltre leader del mercato GPL. Rispetto al 2021, infine, il valore residuo della marca cresce di 3 punti percentuali. Sicuri sia soltanto il prezzo, la ragione di un fenomeno tanto anticiclico, quanto costante? No, c'è di più.

SCACCO MATTO IN TRE MOSSE

Dacia, nuovo logo su tutti i modelli

Alle origini delle fortune commerciali Dacia, si possono individuare almeno tre fattori chiave, ognuno il naturale complemento degli altri. Per un business model che fa scuola.

Design to cost : è la formula che esprime una gamma di veicoli di aspetto non sofisticato, ma di certo nemmeno banale. La nuova identita del marchio , a cominciare dal logo ridisegnato , è ciliegina su una torta che era saporita pure prima;



: è la formula che esprime una gamma di veicoli di aspetto non sofisticato, ma di certo nemmeno banale. La , a cominciare dal , è ciliegina su una torta che era saporita pure prima; Piattaforme condivise : quando hai alle spalle un grande Gruppo, la meccanica è l'ultimo dei problemi. Prendi i pianali Renault , anche quelli di penultima generazione, costruisci attorno una carrozzeria personalizzata, farcisci il tutto con motori e trasmissioni stra-collaudate e otterrai una serie di prodotti di alta affidabilità , senza dover spendere tempo in costosi e rischiosi progetti ex novo;



: quando hai alle spalle un grande Gruppo, la meccanica è l'ultimo dei problemi. Prendi i , anche quelli di penultima generazione, costruisci attorno una carrozzeria personalizzata, farcisci il tutto con stra-collaudate e otterrai una serie di , senza dover spendere tempo in costosi e rischiosi progetti ex novo; Semplicità: intesa sia come design (vedi sopra), sia come paradigma dell'esperienza di acquisto. La gamma è semplice, i prezzi - oltre che popolari - sono trasparenti e Dacia può permettersi di non praticare particolari sconti. La ricerca del prodotto è sempre più digitalizzata: strumenti come Whatsapp Enterprise (per chattare col concessionario) e Dacia AR (l'app di Realtà Aumentata per configurare un modello in 3D, immaginarlo nel proprio garage e assistere all'effetto che fa) aiutano il pubblico a stabilire col brand e il personale di vendita un rapporto informale, ma di fiducia.



Dacia e l'app di Realtà Aumentata

DREAM TEAM

Dacia e la sua filosofia ''best value for money'', insomma, la dimostrazione di come ''essenziale'', se si toccano le giuste corde, non sia affatto ''sfigato''. Anzi, sia proprio ''cool''. Dai numeri di marca, ora, a qualche numero sui singoli modelli.

Sandero in assoluto la straniera più venduta sul mercato privati (33.824 unità 2022), confermandosi un pilastro della strategia ''Renaulution'' del Gruppo Renault;



in assoluto sul mercato privati (33.824 unità 2022), confermandosi un pilastro della del Gruppo Renault; Duster in top 5 tra le vetture più vendute a privati e terza vettura straniera più venduta in assoluto;



in tra le vetture più vendute a privati e più venduta in assoluto; Spring auto elettrica più venduta ai privati ;



auto elettrica ; Jogger registra oltre 8.000 ordini e più di 6.000 immatricolazioni a meno di un anno dal lancio.



Dacia Sandero MY23

ORGOGLIOSI ''Con le performance record del 2022, Dacia afferma la sua maturità nel mercato italiano. Al di là dei risultati, più che positivi, i clienti oggi - spiega Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia - riconoscono il nostro valore ed apprezzano il nostro approccio semplice e trasparente, oltre alla nostra offerta di vetture moderne che rispondono alle reali esigenze di chi entra nelle nostre concessionarie''.

LE CONCESSIONARIE

Nuovo look per i concessionari Dacia

Il percorso di consolidamento passa anche dal rinnovamento del look dei negozi: da giugno 2022, Dacia sta implementando la nuova identità visiva di tutti i propri showroom. Sempre all'insegna della sobrietà, ma anche del gusto. All’esterno, il nuovo logo minimalista. All’interno, nuovi arredi realizzati con materiali per la maggior parte riciclati e sostenibili. Il concessionario Renault e Dacia Paglini di Castellanza (VA) il primo showroom ad aver completato il restyling: seguirà, entro la fine del 2024, il 100% della rete Dacia.

Lo showroom Dacia di Castellanza (VA)

COMING SOON

Dacia chiude un anno pieno di soddisfazioni e affronta il 2023 con molte novità in arrivo: il lancio di Jogger Hybrid 140, prima motorizzazione ibrida della gamma, Spring Extreme con motore Electric 65, versione top di gamma in stile outdoor con motore più potente, inoltre l’introduzione in gamma dell’allestimento Extreme, offerto su tutti i modelli (ad esclusione di Sandero Streetway) entro il primo semestre. Il 2024 sarà l'anno di Duster terza generazione, mentre è nel 2025 che debutterà il big SUV di nome Bigster. Ma questa, è un'altra storia...

Dacia Bigster, appuntamento nel 2025

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/01/2023