Jogger Hybrid 140, la prima volta di Dacia: prezzi e allestimenti

La sette posti romena ha debuttato lo scorso marzo, diventando immediatamente una delle familiari più apprezzate sul mercato (italiano, ma non solo): un’auto ben fatta, pratica e dai costi contenuti, come tradizione per il marchio Dacia. Qui trovate la prova della risparmiosa versione a GPL. Dopo l’annuncio allo scorso salone di Parigi, aprono oggi gli ordini per Dacia Jogger Hybrid 140, con un listino prezzi che attacca a 25.500 euro.

FULL HYBRID Il powertrain di Dacia Jogger Hybrid 140 è lo stesso usato sulla piccola Renault Clio (qui a confronto con la rivale Toyota Yaris), ed è composto da un quattro cilindri 1.6 da 90 CV affiancato da due motori elettrici, uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione, collegato alle ruote motrici tramite un cambio automatico elettrificato, privo di frizione, con quattro rapporti dedicati al motore termico e due a quello elettrico. La potenza complessiva è di 140 CV. La frenata rigenerativa, attivata dalla modalità “B” del cambio automatico, permette di ricaricare la batteria da 1,2 kWh (montata sotto il bagagliaio, al posto della ruota di scorta, come la bombola del GPL, per non rubare spazio).

PARTE A CORRENTE Il sistema ibrido così concepito consente partenze e manovre in modalità solo elettrica, e in città di muoversi senza accendere il motore termico fino all’80% del tempo: a parità di motore, il risparmio di carburante è di circa il 40%, con un’autonomia dichiarata di oltre 800 km nel misto WLTP. La batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km.

ALLESTIMENTI

Dacia Jogger Hybrid 140, disponibile a 5 o 7 posti, è proposta negli allestimenti Expression ed Extreme, con una tinta di lancio esclusiva color grigio scisto, quello che vedete nella immagine di copertina (ma sono disponibili ovviamente tutte le altre tinte già in gamma, con l’eccezione del grigio cometa).

EXPRESSION Il modello di attacco offre di serie:

Climatizzatore manuale

Schermo da 8”, Android Auto/Apple CarPlay via cavo

Barre sul tetto modulari

Cruise Control

Sensori di parcheggio posteriori

Tergicristalli automatici

Specchietti regolabili elettricamente

Freno a mano elettrico

Display della strumentazione digitale da 7”

Alzacristalli posteriori elettrici

Cerchi da 16” Flex Wheel

EXTREME In aggiunta a quanto previsto dall’allestimento Expression, quello Extreme aggiunge:

Clima automatico

Key Less Entry

Camera di parcheggio posteriore

Calotte dei retrovisori esterni di colore nero

Antenna shark

Tappetini aggiuntivi per abitacolo e bagagliaio

Cerchi in lega da 16’’ Black

OPTIONAL Come da tradizione Dacia, la lista degli accessori a pagamento è piuttosto risicata, e si limita per l’allestimento Expression a: climatizzatore automatico (260 euro), il Pack City (telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, monitoraggio dell’angolo cieco, 500 euro), Keyless Entry (200 euro) e cerchi in lega da 16” Diamond (300 euro). Per entrambi gli allestimenti sono invece disponibili il Pack Navigation (schermo da 8”, navigatore con mappe europee, 450 euro), sedile conducente riscaldabile (150 euro), vernice metallizzata (700 euro). Per l’allestimento Extreme, il Pack Safety (monitoraggio angolo cieco, sensori di parcheggio anteriori) costa 300 euro.

LISTINO PREZZI

Nuova Dacia Jogger 7 posti

L’allestimento Expression è disponibile solo nella configurazione a 7 posti, al prezzo di 25.200 euro. La versione Extreme a 5 posti costa 25.250 euro, mentre quella con la terza fila di sedili costa 26.050 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/01/2023