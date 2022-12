Dacia Jogger Hybrid, è il momento. Quando esce e quanto costa

Da quando esiste, colleziona attestati di stima, oltre che numeri di vendita assai di riguardo. Naturale che ora Jogger, come ampiamente previsto, sia la prima Dacia meritevole di assaporare il gusto della propulsione ibrida. Dacia Jogger Hybrid 140 il nome dell'edizione che a partire dal primo trimestre 2023 trasmette la prima ''scossetta'' alla gamma del marchio rumeno. Lo fa attingendo a piene mani dal know-how di Renault Group. Presente Clio E-Tech? Se vi è familiare, di Jogger Hybrid è come se sapeste già tutto.

IL GRUPPO PROPULSORE Terza motorizzazione in gamma dopo Jogger 1.0 TCe a benzina e Jogger Eco-G bifuel benzina-GPL, Dacia Jogger Hybrid 140 adotta lo stesso sistema ibrido auto-ricaricabile evoluto di Clio E-Tech, ma anche delle edizioni full hybrid dell'offerta SUV Renault: Captur, Arkana, ora anche Austral. L'architettura si avvale di un 4 cilindri benzina di 1,6 litri da 90 cv, associato a due motori elettrici: un'unità di spinta da 50 cv, un motore di dimensioni inferiori, dalla funzione di alternatore/starter ad alta tensione. La potenza massima di 143 cv raggiunge l'asse anteriore grazie alla trasmissione automatica Multi-mode con innesto a denti: 4 rapporti accoppiati al motore termico, 2 rapporti per l'unità elettrica, nessun organo meccanico per la frizione. Fonte primaria di alimentazione dei motori elettrici, una batteria da 1,2 kWh di energia e 230 volt di tensione: garanzia di 8 anni o 160.000 km.

SUPER FULL HYBRID Delle virtù del sofisticato full hybrid Renault, abbiamo scritto chissà quante volte. La frenata rigenerativa,(modulabile tramite funzione ''Brake'') associata all’alta capacità di recupero energetico della batteria e all'elevato rendimento della trasmissione, permettono di guidare in modalità 100% elettrica per gran parte dei tragitti urbani (ufficialmente, fino all’80% del tempo di guida in città), e in generale un risparmio dei consumi cittadini fino al 40% rispetto ai motori termici equivalenti. Senza contare il piacere e il comfort di avviare l'auto e muovere le ruote da fermi sempre e comunque in modalità EV. Nel ciclo misto omologato WLTP, l’autonomia complessiva di Jogger Hybrid 140 oltrepassa quota 900 km.

FUORI E DENTRO All'esterno, Jogger Hybrid riconoscibile dal logo dedicato sul portellone. In tutto il resto, l'auto è identica agli altri modelli della gamma. All'interno, le differenze consistono nella leva del cambio automatico in luogo della leva del cambio manuale, inoltre di specifico computer di bordo con display da 7’’ per visualizzare il livello di ricarica della batteria di trazione, l’autonomia disponibile e il flusso di energia. Di serie, sia il freno di stazionamento elettrico, sia console con portaoggetti chiuso e bracciolo. Nessuna riduzione del volume di carico: la batteria è installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio GPL della motorizzazione Eco-G 100.

IL LANCIO Gli ordini di Dacia Jogger Hybrid 140 aprono a gennaio 2023, prime consegne previste per marzo 2023. Con un listino prezzi a partire da 25.200 euro, Jogger Hybrid si impone come la familiare elettrificata - fingete stupore - più accessibile del mercato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2022