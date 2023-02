Dacia Spring, per Green NCAP è lei l’auto più verde di tutte

Da un paio d’anni il Green NCAP affianca l’Euro NCAP per la valutazione dell’impatto ambientale delle automobili immatricolate in Europa, valutandone non solo le emissioni totali nell’intero ciclo di vita, ma anche la domanda di energia primaria nel medesimo periodo di tempo, ossia quanto è verde l’energia necessaria per farle andare.

Green NCAP 2023: Dacia Spring è l'auto più pulita del 2022

SUL GRADINO PIÙ ALTO Vincitrice assoluta del 2022 è risultata Dacia Spring, che con un punteggio pieno di cinque stelle si è dimostrata l’auto con il minor impatto sull’ambiente, superando anche rivali ben più blasonati come Tesla Model 3 e Cupra Born. Un risultato che conferma anche le nostre prime impressioni a riguardo, quando nella nostra prova su strada ci eravamo sbilanciati nel dire che si trattava dell’auto elettrica più intelligente sul mercato, anche per la sua capacità di sprecare davvero poco.

Super test Tesla Model 3: visuale anteriore

I RISULTATI Al pari degli altri veicoli elettrici, Dacia Spring (che adesso è disponibile con un motore più potente) non ha emissioni al tubo di scarico, e quindi ottiene i massimi risultati nel Clean Air Index e nel Greenhouse Gas Index, oltre a un ragguardevole 9,8 nell'Energy Efficiency Index. Merito anche e soprattutto della sua leggerezza, che la rende particolarmente parsimoniosa nei consumi; efficiente anche il motore, dal momento che l’89% dell'energia prelevata dalla rete elettrica viene messa a disposizione dalla batteria, con un processo di carica e scarica senza troppe dispersioni.

GLI ALTRI Dacia Spring ha ottenuto un punteggio complessivo di 9,9, seguita da Tesla Model 3 (9,8), NIO eT7, Renault Megane E-Tech e Cupra Born (9,6). Seguono Audi Q4 e-Tron e Hyundai Ioniq 5, anch’esse con cinque stelle di valutazione ma un minor risultato nei test di efficienza energetica.

Green NCAP 2023: i test per Opel Mokka

PRIMI TEST DEL 2023 Oltre alla proclamazione di “regina verde” dell’anno appena concluso, sono arrivati i risultati dei primi test del 2023, che vedono assegnate tre stelle a Kia Picanto (benzina) e Opel Mokka (gasolio), due stelle e mezzo a BMW Serie 2 Active Tourer (benzina) e solo due stelle per la monovolume Volkswagen Touran a benzina.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/02/2023